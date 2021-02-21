Портал PG11.ru совместно с Коми отделением Национального банка России продолжает рубрику «Финансовые лайфхаки». В этой статье речь пойдет о финансовых пирамидах.

Ежегодно в России в сети пирамид попадают несколько десятков тысяч человек. В 2020 году Банк России выявил более 1500 нелегальных организаций на финансовом рынке: из них свыше 800 притворялись банками и микрофинансовыми организациями, 400 выдавали себя за форекс-дилеров, а более 200 оказались финансовыми пирамидами.

Большинство жертв финансовых пирамид просто смиряются с потерей денег. Но на самом деле шансы вернуть вложения есть, хотя они и невелики. Рассказываем, каким должен быть порядок действий, если вас обманули строители пирамид.

Что делать?

Современные пирамиды имеют очень короткий срок жизни: они быстро собирают деньги вкладчиков и исчезают. Чем быстрее вы начнете действовать, тем выше вероятность, что вам удастся хоть как-то восстановить справедливость.

Напишите претензию

Если финансовая пирамида еще действует, составьте письменную претензию в адрес компании. Требуйте вернуть деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в полицию и прокуратуру, если вам не вернут средства.

Организаторов финансовой пирамиды можно привлечь к уголовной ответственности, а тем, кто рекламировал пирамиды, грозит штраф до 450 000 рублей.

Подготовьте доказательства

Соберите документы, которые доказывают, что вы передали или перечислили деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер, скриншоты переписки в чатах, СМС-сообщениях или мессенджерах.

Обратитесь в правоохранительные органы

Напишите заявления в полицию и прокуратуру с требованием провести расследование. Приложите подготовленные документы.

Подайте иск в суд с просьбой взыскать с обманщиков вложенные вами деньги, проценты за их использование и компенсацию морального вреда.

Действуйте сообщa. Найдите других пострадавших

Постарайтесь найти других пострадавших, например через соцсети. Вместе обратитесь к адвокату, у которого есть опыт в таких делах, и составьте коллективный иск.

Не молчите

Предупредите других людей, которые тоже могут попасться на удочку мошенников. Расскажите о своем опыте в соцсетях, напишите в СМИ. Чем больше огласка — тем меньше денег смогут украсть преступники.

Куда еще можно обратиться с жалобами?

Обратитесь в Банк России через интернет-приемную. По возможности приложите документы, которые подтверждают перевод или передачу денег мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер, скриншоты переписки.

Банк России не выплачивает компенсации пострадавшим, но рассматривает все жалобы на подозрительные финансовые операции, проводит собственное расследование и передает информацию в полицию и прокуратуру. Это поможет быстрее найти и остановить преступников.

Обратитесь в общественные организации, которые помогают жертвам финансовых пирамид: Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (Федфонд) и Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз).

Вернут ли деньги?

Возврат вложений через суд можно гарантировать не всегда, но стоит попытаться. Бывают ситуации, когда компанию объявляют банкротом, распродают ее активы и возмещают деньги (полностью или частично) обманутым вкладчикам. Если организацию признают пирамидой и она попадет в реестр Федфонда, можно рассчитывать на компенсацию.

Можно ли получить компенсацию?

Вам выплатят лишь те деньги, которые вы внесли в финансовую пирамиду, — без учета процентов и за вычетом полученных доходов. При этом максимальная сумма возмещения — 35 000 рублей. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и их наследники могут рассчитывать на компенсацию в пределах 250 000 рублей.

Чтобы получить выплаты, обязательно понадобится оригинал документа, подтверждающего, что вы отдали деньги этой организации. В нем должна быть четко прописана сумма, которую вы внесли. Например, на «акциях» известной пирамиды «МММ» сумма взноса не указана, поэтому за них получить компенсацию нельзя.

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