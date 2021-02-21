Лютые морозы в Сыктывкаре не мешают горожанкам продолжать радовать подписчиков своей красотой. Ведь даже в такую погоду можно сделать отличный снимок на улице, а уж о помещении и говорить не приходится. В очередной подборке фотографий попало шесть снимков сыктывкарских красавиц, которые они публикуют в своем Instagram.

@lana__mazur

@olgadous

@mishenko_makeup

@ulanovasvetlana

@marinatitova19850725

@mrs.naches

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