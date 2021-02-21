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В Коми составили портрет среднестатистического мужчины республики

В Коми составили портрет среднестатистического мужчины республики

21 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Комистат составил портрет мужчины в Коми
Женщин в нашем регионе по-прежнему больше

В преддверии 23 февраля Комистат решил подготовить портрет типичного мужчины республики. Для этого специалисты проанализировали ряд показателей, например, возраст, место работы и увлечения. «Про Город» публикует отчет.

Мужчин в республике заметно меньше, чем женщин: 47% против 53% на начало 2020 года. Наиболее значительная диспропорция полов отмечается в Сыктывкаре, где на 1000 мужчин приходилось 1227 женщин. Из общей картины выделяются только три района республики: Ижемский, Княжпогостский и Удорский, где мужчин немного больше, чем женщин.

Мужчины преобладают в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособном, а среди лиц в возрасте 60 лет и старше мужчин практически вдвое меньше, чем женщин. После 70 лет на каждого мужчину приходится 3 женщины.

На начало 2020 г. в республике проживали 1326 мужчин в почтенном возрасте - 85 лет и старше. Из них 8 человек отметили вековой юбилей.

Большинство мужчин предпочитают связывать себя узами брака в возрасте от 25 до 34 лет (48%). Из общего количества заключенных в 2019 г. браков более трети были для мужчин повторными. При этом мужчины реже вступают в повторные браки, чем женщины.

За последние десять лет мужчины «постарели» почти на 2 года. К началу 2020 г. средний возраст мужчин составил 36 лет. Мужское население республики в среднем на 5 лет моложе женского. Самые молодые мужчины живут в Усинске (их возраст в среднем 34 года), самые возрастные - в Троицко-Печорском муниципальном районе (42 года).

В 2019 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин была на 11 лет ниже, чем у женщин, и составила 65,8 года. За последнее десятилетие продолжительность жизни мужчин выросла на 6 лет.

На продолжительность жизни оказывает влияние изменение образа жизни. Мужчины стали больше внимания уделять спорту - численность занимавшихся физкультурой и спортом за десять лет увеличилась в 1,6 раза. На конец 2019 г. 51% мужчин занимался спортом. Из них в спортивных секциях и группах занималось 28% мужского населения республики. Предпочтение мужчины отдавали футболу (20% от общего числа занимавшихся), баскетболу (11%), волейболу и плаванию (по 10%), лыжным гонкам (9%).

Большинство работающих мужчин трудятся по найму (95%). Наибольший удельный вес мужчин отмечается среди занятых тех видов деятельности, в которых самый высокий уровень заработной платы. Мужской труд заметно преобладает в организациях видов деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Транспортировка и хранение». Заработная плата в этих отраслях составляет более 80 тысяч рублей.

Средняя заработная плата мужчин была в 1,5 раза выше, чем у женщин. Руководители-мужчины получали за свой труд в 1,7 раза больше руководителей-женщин.

Сильный пол отличает решительность и стремление к лидерству, возможно поэтому в структуре занятых в сфере предпринимательской деятельности и среди занятых на индивидуальной основе, почти две трети приходится на мужчин.

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