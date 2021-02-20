Россиянам посоветовали «запивать» стресс

Стрессовые ситуации нельзя «заедать» даже полезной пищей; вместо этого надо «запивать» их водой или снимать эмоциональное напряжение физической нагрузкой, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким", — считает Павлова.

«Запивая» такие ситуации, человек разрывает логическую цепь. При напряжении мозг стимулирует надпочечники для выработки кортизола — гормона стресса, а при употреблении воды эта связь прекращается, объяснила врач.

Другой способ сгладить последствия напряжения — дать организму физическую нагрузку.

- Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но ее можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность, — посоветовала Павлова.

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