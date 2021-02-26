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Жительница Египта, которая в одиночку воспитывает сына без средств к существованию, ищет биологических родителей в Сыктывкаре

Жительница Египта, которая в одиночку воспитывает сына без средств к существованию, ищет биологических родителей в Сыктывкаре

26 февраля 2021 Возрастное ограничение: 16+
Наталья Степанова / Жительница Египта, которая в одиночку воспитывает сына без средств к существованию, ищет биологических родителей в Сыктывкаре
Девушка родилась в столице Коми в 1987 году

Уроженка Сыктывкара Наталья Степанова уже несколько лет живет в Египте. Но совсем недавно женщина оказалась в беде, а кроме этого подозревает, что ее родители — приемные. Девушка обратилась со своей историей и с просьбой помочь найти биологических родителей в редакцию «ПроГорода».

Наталья рассказала, что все началось в 2019 году:

— Я была замужем за египтянином и мы с ребенком проживали в Египте. Я была главным добытчиком в семье, мой ребенок учился в хорошей школе. Я решила развестись, так как понимала, что отец ребенка не приносит ничего хорошего мне и моему сыну. Муж был не согласен.

Спустя время девушку ждал удар:

— Я даже не подозревала, но мой муж решил напичкать меня наркотиками и психотропами, посадить в самолет, одну, без ребенка, и выкинуть из страны. Перед вылетом муж также сильно избил меня.

Наталья рассказала, что не сообразила , что нужно взять анализ крови сразу по прилете:

— Сильно болела голова, так как муж очень сильно ударил головой. Делала МРТ, невролог назначил лечение, я его прошла. Невролог сказала, что после лечения все должно быть нормально. 

Девушка очень боялась за своего ребенка, который остался без нее в Египте:

— Его отец шантажировал меня, мол, если я не сделаю ему гражданство РФ, он не привезет мне ребенка. Я была согласна на все! Сделала ему приглашение, мой ребенок прилетел вместе с ним. Виза была у него на три месяца. Я делала все соответствующие документы для временного проживания. Я работала в Глории Джинс, Саида, сына устроила в сад. Отец ребенка в России не работал. Виза закончилась, он улетел. Ребенок рассказывал , что отец издевался над ним. Я развелась с мужем в июне 2020 года, так как были расписаны в России, а в июле подала на алименты, так как никакой помощи от бывшего мужа не было.

Наталья осталась в России у своих родителей с сыном, который пошел в первый класс. Женщина периодически оставляла ребенка у родных, но в итоге дом пришлось покинуть. В тот день, когда это произошло, Наталье позвонил бывший муж:

— Он начал спрашивать, как у нас дела. Я в отчаянии все рассказала ему. Он сказал, что купит нам билеты, по прилёту восстановит Саида в школе и обеспечит жильем. Конечно, я согласилась. До вылета нам с жильем помогли знакомые. Документы из русской школы я забрала. Мы улетели. По прилёте он нас встретил, мы приехали в квартиру, немного поспали, поехали в школу. Он разговаривал там о восстановлении. А на выходе бывший муж сказал мне, у него нет денег оплатить школу.

Наталья рассказала, что квартира была арендована на день, а у нее самой было лишь 500 долларов наличными:

— Быший муж украл у меня эти деньги и убежал в Порт-Саид. Мы остались в Шарм-Эль-Шейхе на улице. На несколько дней нас приютили. Я писала обо всем рапорт в полицию. Потом мой бывший муж вернулся из Порт-Саида, создал пост на Фейсбуке с женщиной из благотворительного фонда обо мне, там собирались деньги на билеты в Россию. Где эти деньги, я не знаю. Бывший муж снова начал пытаться выслать меня в Россию. Мой ребенок вылететь не может, потому что его отец написал стоп-лист.

Девушка создала новое резюме, в котором описала весь опыт работы в России:

— Раньше я работала гидом, проводила экскурсии по Шарм-Эль-Шейху. Слава богу, Саида зачислили в школу при посольстве в Каире. Я обучаю ребенка по программе 21 века. До сих пор не могу восстановить в арабскую школу. Приходила туда неоднократно без бывшего мужа и разговаривала с Екатериной, она занимается восстановлением, она сказала лететь в Россию. Писала рапорт насчёт алиментов в полицию Шарм-Эль-Шейха, но до сих пор бывшему мужу все нипочем.

Наталья рассказала, что ее бывший муж менял замки в квартире два раза:

— Также по его просьбе, когда у нас не было жилья, меня в сыном возили в пустыню. Там нас чуть не убили, чудом остались живы. Я обращалась в консульство РФ, просила помочь с работой, так как нужно растить ребенка. Просила помочь с адвокатом, чтобы добиться алиментов. Предоставляла им приказ из России об алиментах. Сотрудник консульского отдела предложил вылететь под «липовой» справкой о том, что мы якобы больные. Я была в шоке, нормальные люди на это не согласятся. Сотрудник также предлагал мне работу на удалёнке, к сожалению, там я заработать не могу. 

Сейчас девушка ищет работу и планирует лишить бывшего мужа родительских прав:

— Закидала везде резюме, жду, когда позвонят. Везде много желающих. В планах на будущее восстановить ребенка в арабскую школу, так же учиться при посольстве в русской школе, как мы сейчас (в Египте арабская школа начинается с пяти лет,  два класса идут до первого основного класса при школе). Также хочу лишить родительских прав бывшего мужа, чтобы мы смогли спокойно вылетать в Россию. Конечно, пойти на работу и обеспечивать своего ребенка самой.

В России у Натальи есть родители. Но у девушки есть подозрения, что они лгут ей о родстве. Поэтому она ищет других родственников в Сыктывкаре.

Наталья Андреевна Степанова родилась в сыктывкарском роддоме 1 октября 1987 года. Жила в детстве в Верхнем Чове.

Если вы знаете родных Натальи или знаете, кто может помочь, напишите нам в нашей группе «ВКонтакте».

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