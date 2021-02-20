Фото дня в Коми: бескрайние просторы вселенной

@vladmakeenkov

- Найди галактику на фото. Сможете отыскать её на фотографии? Пишите свои варианты в комментариях. А я пока немного расскажу вам про деревню Верхний Воч.



Она находится в Усть-Куломском районе, на Востоке Республики Коми, недалеко от границы с Пермским краем. Последний клочок цивилизации в том направлении. Проживает там, на данный момент, меньше 500 человек. Большинство говорит на Коми языке. Русский там не популярен, хотя практически все его знают. Работы в деревне почти нет, поэтому основные занятия - это охота и рыбалка.



Только там можно попробовать настоящий хлеб из русской печи, намазать на него домашнее масло и запить стаканом свежего коровьего или козьего молока.



Весной и осенью в деревню добраться очень трудно, так как дорогу просто размывает и она превращается в кашу грязи. Зато зимой и летом можно добраться туда без проблем, правда придётся немного попрыгать на кочках и ямах.



На своей ночной панораме я смог запечатлеть лишь часть деревни Верхний Воч. Она тянется ещё целый километр в левую сторону на фотографии. Зато успел поймать несколько полосок дыма, стелющихся по всей деревне в сорокаградусный мороз, а также часть Млечного Пути, повисшего над ней и бесконечное множество звёзд.