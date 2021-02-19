«День здоровья»: в России предложили ввести новый выходной

В России предложили 7 апреля отмечать День здорового образа жизни. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан.

- В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом, — говорится в тексте обращения.

Хамзаев добавил, что сегодня можно говорить о том, что здоровый образ жизни стал одним из элементов национальной идеи в современной России.

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