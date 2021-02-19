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«Решили сделать что-то хорошее, как настоящие патриоты»: сыктывкарцы создали проект о коми истории и мифологии

«Решили сделать что-то хорошее, как настоящие патриоты»: сыктывкарцы создали проект о коми истории и мифологии

19 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / «Сокровища Пармы | История» / Сыктывкарцы создали проект о коми истории и мифологии
Горожане хотят, чтобы люди могли узнавать что-то новое и интересное о регионе каждый день

В честь 100-летия Республики Коми группа сыктывкарцев создала познавательный проект о родном регионе. Портал PG11.ru выяснил, в чем его суть и какие планы на будущее есть у молодых людей. 

Журналист Елена Соловьева и пара ее друзей-единомышленников, которые предпочли остаться неназванными, создали по сути сразу два параллельных проекта: один об истории Коми — «Сокровища Пармы | История», другой — о мифологии — «Врата Биармии | Мифология». 

Как рассказала Елена на своей страничке «ВКонтакте», создать такой проект она хотела давно:

— Я давно хотела сделать проект в соцсетях про историю Коми края. Потому что она очень интересная и полна всяких захватывающих событий, но мало кто что знает, ибо история российская русскоцентрична.

Как рассказала девушка, материалов об истории и этнографии Коми достаточно и в интернете, и в библиотеках тоже, однако все эти материалы слабо известны широкой публике:

— А там много всего интересного и необычного. Естественно, мы базируемся не на выдумках, а на научной информации, это популяризаторские науки.

Молодые люди решили регулярно публиковать небольшие увлекательные истории, совмещать их с картинками или видео и размещать их в соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram и Telegram.

— Так читатель и зритель каждый день будет узнавать что-то новое. 

Елена признается, что важно и то, что в этом году Коми исполняется 100 лет:

— Мы, как настоящие патриоты, решили сделать что-то доброе и хорошее.

В будущем создатели проекта надееются дорасти до подкастов и до своего канала на Youtube. 

А вот и один из постов, который опубликовали сегодня в рамках проекта об истории:

— Недалеко от устья реки Полуй, в месте её впадения в Обь, в 1595 году появился отряд казаков под предводительством Берёзовского воеводы Никиты Трахионтова. Люди пришли, чтобы основать крепость — новые ворота в Сибирь. Ворота, через которые потекут меха – тогдашний аналог нефти, ресурс, нуждающийся в защите от нападений не слишком дружественных местных народов. Крепость на речном мысу решили сделать в виде четырехугольника. Место было не только хорошо защищено, но и давало хороший обзор. По углам разместили две смотровые и две проезжие башни. Так началась история город Обдорск (ныне Салехард), который обосновался прямо на полярном круге. Старинное название города происходит от названия реки Обь и коми слова «дор», означающего окраину или место у чего-то. Проще говоря, Обдорск – место у Оби.

Но почему казаки дали городу коми название? В то время казачество было военным сословием, и наняться в казаки могли люди разных национальностей. В отряде Трахионтова было множество зырян (так тогда называли коми), с которыми в 1593 году он ходил в поход против пелымского князя Аблегрима. Тогда же были основаны уральские города Пелым и Берёзов, среди строителей которых тоже было много зырян. Спустя два года казачий отряд основал самую северную на тот момент крепость в Сибири. Вокруг неё начал строится город. В 1602 году здесь появилась и церковь.

Историк XVIII века Герхард Фридрих Миллер писал, что Ермак не смог обойтись без помощи проводников-зырян, когда отправился осваивать Сибирь. «Когда Ермак жил у Строгановых, от тамошних жителей и особенно от …зырян, которые ходили на звериный промысел по всем окрестным землям, он получил сведения о соседней Сибири и об удобном пути туда». Зыряне к тому времени давно разведали проходы и тропы через Из (Камень) – так они называли Уральские горы.
Но зачем же первопроходцы так стремились в Сибирь? К XVI веку на смену белкам и куницам, которыми активно торговало и Новгородское и Московское княжества, пришёл сибирский соболь – обладатель куда более ценного меха. Его шкурки вскоре стали желанным предметом роскоши для богатых европейцев и самым ценным ресурсом для Московского царства.

После основания Обдорска, зыряне продолжили осваивать земли за Камнем. Катровож, Пельвож, Унсельгорт, Усть-Войкар, Ямгорт и Овгорт – названия этих населённых пунктов говорят нам о том, что от Полярного круга коми-землепроходцы начали подниматься вверх по течению Оби, основывая всё новые поселения.

На фото 1937 года обдорские зырянки.

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