ЕСПЧ потребовал у правительства РФ немедленно отпустить Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от России незамедлительно выпустить Алексея Навального на свободу. Соответствующее решение суд принял, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя».



По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить». По ее словам, до этого момента не было ни одного случая, чтобы требование ЕСПЧ об освобождении оставалось невыполненным.

- Они обязаны исполнить это решение Палаты семи судей. До этого все страны исполняли. Если к моменту апелляции его [Навального] не освободят, то, естественно, этот вопрос будет рассматриваться на апелляции, — сообщила Михайлова.

Требование ЕСПЧ в штыки восприняли в Госдуме. Зампред комитета по конституционному законодательству Михаил Емельянов уже заявил, что Россия решение международного суда исполнять не будет, потому что у нас есть суд Конституционный, и он выпустит отдельный вердикт: «У нас может быть любое решение принято. Их решение может быть признано неконституционным, нарушающим наш суверенитет».



Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на Минюст, что Россия Навального освобождать не станет, поскольку «принятие решения в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за красную линию».

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram