Диетолог рассказала, какими полезными и вкусными продуктами можно заменить колбасу на бутерброде

Диетолог Ольга Капийчук в эфире «Радио 1» рассказала, какими полезными и вкусными продуктами можно заменить привычную колбасу на бутерброде.

Специалист напомнила, что колбаса не относится к правильному питанию, в ней содержится много вкусовых добавок и химических веществ. Поэтому она рекомендует отказаться от колбасы и заменить ее другими продуктами, передает РИА Новости.

- Первое, что я предлагаю, — делать пасту из рыбных консервов. Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка. <...>. Также колбасу можно заменить на растительные продукты, такие как соя, чечевица, фасоль, горох, нут. Они также содержат много белка. <…>. Утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута. Их также можно положить на хлеб и съесть бутерброд, —рассказалаКапийчук.

Кроме того, диетолог порекомендовала использовать в бутербродах пасту из авокадо, которое содержит много омега-3. Капийчук подчеркнула, что обязательно нужно выбирать спелые плоды.

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