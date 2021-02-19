Фото дня в Сыктывкаре: неожиданная встреча в лесу

Горожане делятся удивительными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: неожиданная встреча в лесу19 февраля 2021
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olezhiq_q
@olezhiq_q
- Вы просто посмотрите какого рыжего охотника на птиц я встретил. Этого рыжего котофея я встретил можно сказать в лесу, он сидел на дереве в ожидание птичек, не знаю удалось ли ему поймать хоть одну, но подойдя к нему поближе, он испугавшись убежал к себе в берлогу.
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19 февраля 2021, 18:30
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