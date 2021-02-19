Фото дня в Сыктывкаре: неожиданная встреча в лесу

@olezhiq_q

- Вы просто посмотрите какого рыжего охотника на птиц я встретил. Этого рыжего котофея я встретил можно сказать в лесу, он сидел на дереве в ожидание птичек, не знаю удалось ли ему поймать хоть одну, но подойдя к нему поближе, он испугавшись убежал к себе в берлогу.

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