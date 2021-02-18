«САТП №1» начало эксперимент по оплате проезда без участия экипажа автобуса. Для этого в транспортных средствах установили стационарные валидаторы. Корреспондент портала PG11.ru провел небольшой тест-драйв новой системы оплаты.

Первыми автобусами, на которых появилось нововведение стали «Мерседесы» на маршрутах №3 и №33а. Пока установили всего три новых валидатора, но с 24 февраля таких автобусов в городе будет семь.

При входе в автобус справа на поручне размещен аппарат с ярким цветным дисплеем. На нем отображен текст «Приложите карту для оплаты проезда».

Валидатор считывает информацию как с банковской, так и транспортной карты, а также со смартфона, «умных» часов, транспортного брелка.

После успешной транзакции на экране появится надпись «проезд оплачен» и зеленая галочка. Если карта находится в стоп-листе или заблокирована банком-эмитентом, пассажир увидит сообщение об этом. В таком случае необходимо обратиться к водителю и оплатить проезд у него. Также следует поступать если пассажир хочет оплатить проезд наличными.

Как отметил водитель Вячеслав Збуржинский, с помощью новой системы процесс обилечивания ускорился.

— Пока никаких сбоев не было. Водители сейчас (и думается еще долго) при входе сообщают, что у кого безналичная оплата — прикладывайте носители к экрану. Пассажиры удивляются, но все адекватно воспринимают это. Проблем с недопониманием не возникло, — рассказал специалист.

В случае успешного опыта «САТП №1» устроит тест на автобусах большей вместительности. В планах — обустройство такими системами всех автобусов предприятия, но когда это произойдет и произойдет ли вообще, сказать пока невозможно.

Чек-билет на стационарном валидаторе не распечатывается. Поэтому если пассажиру нужно получить подтверждение о том, что он совершал поездку, например, для отчетности по работе или для страхового случая, он может воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом «Личный кабинет пассажира».

Для проверки оплаты контролер будет заходить в автобус со специальным терминалом и подходить к каждому пассажиру. А те в свою очередь должны будут приложить свою карту или устройство к его терминалу. На экране появится сообщение, была с этой карты оплата или нет. Если, например, с банковской карты платили за трех человек, то на терминале это отобразится.

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