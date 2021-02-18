Подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев, на которые можно откликнуться прямо сейчас18 февраля 2021
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев, на которые можно откликнуться прямо сейчас
Работодатели обещают зарплаты от 25 000 до 70 000 рублей
HeadHunter подготовил для сыктывкарцев подборку вакансий из разных сфер. На большинство из них можно устроиться даже без опыта работы.
Маркетолог / Менеджер по рекламе, зарплата от 35 000 рублей на руки
Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- продажа рекламных поверхностей в ТРЦ нашим арендаторам и партнерам (работа с "горячей базой");
- реализация мероприятий по продвижению ТРЦ (ВКонтакте, Instagram, в offline каналах) совместно с ведущим менеджером по продвижению и специалистом по интернет-маркетингу;
- ведение аналитической работы: ведение отчетности, подготовка срезов по результатам месяца, анализ эффективности.
Эксклюзивный Торговый Представитель, зарплата до 70 000 рублей на руки
Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- Выполнение плана по продажам на закрепленной территории;
- Поддержание и развитие активной клиентской базы, перемещение по заранее сформированному маршруту;
- Исполнение мерчендайзинга по стандартам компании в торговых точках (выкладка продукции); Согласование дополнительных мест продаж с клиентами и установка торгового оборудования в торговых точках;
- Обеспечение стандартов Компании, соблюдение контрактных условий (поддержание ассортиментной матрицы, соблюдение сроков оплаты, ведение документооборота и отчетности).
Менеджер по туризму, зарплата от 30 000 рублей на руки
Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- продажа туров клиентам агентства;
- бронирование туров, авиабилетов, оформление сопутствующей документации и услуг (страховки, трансферы, экскурсии и т.д.);
- Соблюдение стандартов работы и обслуживания туристов
- сбор и подготовка документов для получения клиентами виз.
Полицейский патрульно-постовой службы полиции, зарплата от 25 000 до 50 000 рублей на руки
Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, сменный график.
Обязанности:
- Обеспечение правопорядка на объектах транспорта (ж/д вокзал, аэропорт).
- Обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования
Мерчендайзер мобильный, зарплата от 36 000 до 36 000 рублей на руки
Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- проведение мерчандайзинга в торговых точках;
- осуществление договорённостей по установке оборудования в торговые точки;
- помощь в формировании заказа;
- сбор доступной информации о конкурентах;
- достижение договоренностей с торговыми точками о поддержании определенного ассортимента;
- ведение отчетности.
Механик, зарплата от 60 000 рублей до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.
- Обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации оборудования, повышение его производительности, содержание в исправном состоянии.
- Обеспечение работ по монтажу нового оборудования.
- Анализ причин и продолжительность простоев оборудования, связанных с техническим состоянием оборудования.
- Контроль работы подчиненного персонала, при необходимости, личное участие в ремонте оборудования.
- Участие в изучении причин повышенного износа оборудования, его простоев, расследовании инцидентов и аварий, разработке и внедрении мероприятий по их ликвидации и предупреждению.
- Оформление заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для эксплуатации и обслуживания оборудования.
- Соблюдение и контроль соблюдения подчиненными требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при проведении ремонтных и наладочных работ.
- Составление графиков работ персонала и ведение табелей рабочего времени.
- Руководство работниками подразделения, осуществляющими ремонтное и текущее обслуживание оборудования.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зарплата от 30 000 рублей до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- Осуществление разборки, капитального ремонта, сборки, установки и центровки электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем;
- Обслуживание (наладка, ремонт, регулирование) производственных участков с особо сложными схемами управления;
- Выявление и устранение причин и неисправностей в работе оборудования;
- Контроль за исправностью заземлений, ограждений, за температурой нагрева подшипников, корпусов электродвигателей, контактов и болтовых соединений;
- Проведение испытаний электродвигателей после капитального ремонта;
- Контроль за показаниями приборов, нагрузкой электродвигателей;
- Контроль за простоями электрооборудования.
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