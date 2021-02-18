Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Православный календарь Лунный посевной календарь 2021 День стоматолога
Главная
Новости
Подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев, на которые можно откликнуться прямо сейчас

Подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев, на которые можно откликнуться прямо сейчас

18 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Подборка актуальных вакансий для сыктывкарцев, на которые можно откликнуться прямо сейчас
Работодатели обещают зарплаты от 25 000 до 70 000 рублей

HeadHunter подготовил для сыктывкарцев подборку вакансий из разных сфер. На большинство из них можно устроиться даже без опыта работы. 

Маркетолог / Менеджер по рекламе, зарплата от 35 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

  • продажа рекламных поверхностей в ТРЦ нашим арендаторам и партнерам (работа с "горячей базой");
  • реализация мероприятий по продвижению ТРЦ (ВКонтакте, Instagram, в offline каналах) совместно с ведущим менеджером по продвижению и специалистом по интернет-маркетингу;
  • ведение аналитической работы: ведение отчетности, подготовка срезов по результатам месяца, анализ эффективности.

Эксклюзивный Торговый Представитель, зарплата до 70 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

  • Выполнение плана по продажам на закрепленной территории;
  • Поддержание и развитие активной клиентской базы, перемещение по заранее сформированному маршруту;
  • Исполнение мерчендайзинга по стандартам компании в торговых точках (выкладка продукции); Согласование дополнительных мест продаж с клиентами и установка торгового оборудования в торговых точках;
  • Обеспечение стандартов Компании, соблюдение контрактных условий (поддержание ассортиментной матрицы, соблюдение сроков оплаты, ведение документооборота и отчетности).

Менеджер по туризму, зарплата от 30 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

  • продажа туров клиентам агентства;
  • бронирование туров, авиабилетов, оформление сопутствующей документации и услуг (страховки, трансферы, экскурсии и т.д.);
  • Соблюдение стандартов работы и обслуживания туристов
  • сбор и подготовка документов для получения клиентами виз.

Полицейский патрульно-постовой службы полиции, зарплата от 25 000 до 50 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, сменный график.

Обязанности:

  • Обеспечение правопорядка на объектах транспорта (ж/д вокзал, аэропорт).
  • Обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования

Мерчендайзер мобильный, зарплата от 36 000 до 36 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

  • проведение мерчандайзинга в торговых точках;
  • осуществление договорённостей по установке оборудования в торговые точки;
  • помощь в формировании заказа;
  • сбор доступной информации о конкурентах;
  • достижение договоренностей с торговыми точками о поддержании определенного ассортимента;
  • ведение отчетности.

Механик, зарплата от 60 000 рублей до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.

  • Обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации оборудования, повышение его производительности, содержание в исправном состоянии.
  • Обеспечение работ по монтажу нового оборудования.
  • Анализ причин и продолжительность простоев оборудования, связанных с техническим состоянием оборудования.
  • Контроль работы подчиненного персонала, при необходимости, личное участие в ремонте оборудования.
  • Участие в изучении причин повышенного износа оборудования, его простоев, расследовании инцидентов и аварий, разработке и внедрении мероприятий по их ликвидации и предупреждению.
  • Оформление заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для эксплуатации и обслуживания оборудования.
  • Соблюдение и контроль соблюдения подчиненными требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при проведении ремонтных и наладочных работ.
  • Составление графиков работ персонала и ведение табелей рабочего времени.
  • Руководство работниками подразделения, осуществляющими ремонтное и текущее обслуживание оборудования.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зарплата от 30 000 рублей до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

  • Осуществление разборки, капитального ремонта, сборки, установки и центровки электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем;
  • Обслуживание (наладка, ремонт, регулирование) производственных участков с особо сложными схемами управления;
  • Выявление и устранение причин и неисправностей в работе оборудования;
  • Контроль за исправностью заземлений, ограждений, за температурой нагрева подшипников, корпусов электродвигателей, контактов и болтовых соединений;
  • Проведение испытаний электродвигателей после капитального ремонта;
  • Контроль за показаниями приборов, нагрузкой электродвигателей;
  • Контроль за простоями электрооборудования.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Работа

Читайте также: «Отучился, а работы нет»: разбираемся, почему молодым специалистам трудно найти работу в Сыктывкаре

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Сыктывкарка, которую избила толпа подростков в магазине: «Я просто сделала им замечание» Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 февраля
Финансовые лайфхаки: как сыктывкарцам оформить банковскую карту для ребенка? Читать
03 февраля
«Праздник геев»: почему сыктывкарцы не отмечают День святого Валентина? Читать
31 января
Итоги недели в Коми: массовые задержания на митингах и самый криминальный клуб Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru