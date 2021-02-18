HeadHunter подготовил для сыктывкарцев подборку вакансий из разных сфер. На большинство из них можно устроиться даже без опыта работы.

Маркетолог / Менеджер по рекламе, зарплата от 35 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

продажа рекламных поверхностей в ТРЦ нашим арендаторам и партнерам (работа с "горячей базой");

реализация мероприятий по продвижению ТРЦ (ВКонтакте, Instagram, в offline каналах) совместно с ведущим менеджером по продвижению и специалистом по интернет-маркетингу;

ведение аналитической работы: ведение отчетности, подготовка срезов по результатам месяца, анализ эффективности.

Эксклюзивный Торговый Представитель, зарплата до 70 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

Выполнение плана по продажам на закрепленной территории;

Поддержание и развитие активной клиентской базы, перемещение по заранее сформированному маршруту;

Исполнение мерчендайзинга по стандартам компании в торговых точках (выкладка продукции); Согласование дополнительных мест продаж с клиентами и установка торгового оборудования в торговых точках;

Обеспечение стандартов Компании, соблюдение контрактных условий (поддержание ассортиментной матрицы, соблюдение сроков оплаты, ведение документооборота и отчетности).

Менеджер по туризму, зарплата от 30 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

продажа туров клиентам агентства;

бронирование туров, авиабилетов, оформление сопутствующей документации и услуг (страховки, трансферы, экскурсии и т.д.);

Соблюдение стандартов работы и обслуживания туристов

сбор и подготовка документов для получения клиентами виз.

Полицейский патрульно-постовой службы полиции, зарплата от 25 000 до 50 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, сменный график.

Обязанности:

Обеспечение правопорядка на объектах транспорта (ж/д вокзал, аэропорт).

Обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования

Мерчендайзер мобильный, зарплата от 36 000 до 36 000 рублей на руки

Требуемый опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

проведение мерчандайзинга в торговых точках;

осуществление договорённостей по установке оборудования в торговые точки;

помощь в формировании заказа;

сбор доступной информации о конкурентах;

достижение договоренностей с торговыми точками о поддержании определенного ассортимента;

ведение отчетности.

Механик, зарплата от 60 000 рублей до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.

Обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации оборудования, повышение его производительности, содержание в исправном состоянии.

Обеспечение работ по монтажу нового оборудования.

Анализ причин и продолжительность простоев оборудования, связанных с техническим состоянием оборудования.

Контроль работы подчиненного персонала, при необходимости, личное участие в ремонте оборудования.

Участие в изучении причин повышенного износа оборудования, его простоев, расследовании инцидентов и аварий, разработке и внедрении мероприятий по их ликвидации и предупреждению.

Оформление заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для эксплуатации и обслуживания оборудования.

Соблюдение и контроль соблюдения подчиненными требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при проведении ремонтных и наладочных работ.

Составление графиков работ персонала и ведение табелей рабочего времени.

Руководство работниками подразделения, осуществляющими ремонтное и текущее обслуживание оборудования.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зарплата от 30 000 рублей до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

Осуществление разборки, капитального ремонта, сборки, установки и центровки электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем;

Обслуживание (наладка, ремонт, регулирование) производственных участков с особо сложными схемами управления;

Выявление и устранение причин и неисправностей в работе оборудования;

Контроль за исправностью заземлений, ограждений, за температурой нагрева подшипников, корпусов электродвигателей, контактов и болтовых соединений;

Проведение испытаний электродвигателей после капитального ремонта;

Контроль за показаниями приборов, нагрузкой электродвигателей;

Контроль за простоями электрооборудования.

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