Часто в социальных сетях молодые специалисты жалуются, что им трудно найти работу в Сыктывкаре. Как студенты видят свое будущее в столице Коми? Каких специалистов предпочитают работодатели и почему? Портал PG11.ru постарался разобраться.

Мнение студента

Студентка направления «русская филология» Мария Уляшева считает, что сейчас работу без опыта найти довольно сложно именно в небольших городах, поскольку рабочих мест в них меньше. Но девушка не боится возможных проблем с трудоустройством в будущем:

— Я не переживаю о том, что устроиться будет трудно, поскольку моя специальность довольно хорошо подходит на разные направления, к тому же можно переехать в большой город, где наличие опыта работы также не всегда играет ключевую роль.

Девушка уверена, что начинать всегда сложно, но работодатель это понимает:

— С опытными сотрудниками, конечно, легче, но и от новых кадров отказываются не повсеместно.

Мнение работодателя

Заместитель директора Кочпонского психо-неврологического интерната Елена Гольцман рассказала, кого бы предпочла принять на работу и почему:

— Была практика, когда приходили устраиваться два сотрудника сразу: и вчерашний студент, и опытный соискатель, и первый оказался намного компетентнее. Так что опыт не всегда показатель.

Однако, по мнению Елены, конечно же, есть причины, по которым работодатели предпочитают опытных сотрудников:

— Дело в том, что любого вчерашнего студента, как бы хорошо он ни учился, придется обучать, а у сотрудников со стажем не всегда хватает времени и педагогического таланта. Разумеется, во время обучения нового сотрудника кому-то придется брать часть его обязанностей на себя. А кто согласится это делать? Но, все-таки, обучать с нуля легче, чем переобучать.

Также Елена отмечает, что зачастую у молодых специалистов завышенные требования к работодателю:

— Люди не хотят идти в бюджет из-за низких зарплат. В них играет юношеский максимализм, они сразу хотят попасть на высокую должность с соответствующей зарплатой. Но это невозможно, если все, что есть у соискателя — это теоретические знания

Исследование рынка от HeadHunter

Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова рассказала, что в январе прирост вакансий по всем профобластям в Республике Коми был меньше на 5% по сравнению с концом 2020 года. При этом в январе 2021 по сравнению с тем же месяцем в 2020 выросло число вакансий на 34%.

Зарплаты

Средняя январская заработная плата в Коми выросла составляет почти 50 000 рублей, что на 7% выше, чем средняя зарплата специалиста по стране. При этом средняя предлагаемая работодателями зарплата молодым специалистам и студентам в Сыктывкаре ниже и находится на уровне 27 000 рублей в месяц.

Где искать работу?

— Местные работодатели сейчас активно принимают молодых специалистов и студентов Сыктывкара в сферу продаж - больше половины вакансий открыто в этой сфере с начала 2021 года для студентов. Сюда требуются продавцы, менеджеры продаж, кассиры, супервайзеры. Открываются достаточно активно вакансии курьеров и курьеров на авто, на которые могут в том числе претендовать начинающие специалисты Сыктывкара. Важно, что в этой области зарплата чаще всего зависит от загруженности работника и может порой доходить до 70 000 рублей в месяц.

Есть рабочие места для местных студентов в сфере консультирования (менеджеры, администраторы). Также заинтересованы работодатели столицы республики и готовы принимать студентов на должности из сфер «ИТ, телеком», «Транспорт», «Производство», а также требуются работники в гостинично-ресторанную сферу города. Больше всего вакансий открыто сейчас в городе с графиком «полный рабочий день», хотя есть вакансии и со сменным режимом работы, а также сменным графиком и удаленной работой. Важно отметить, что работодатели города достаточно лояльно относятся к молодым специалистам и студентам, и готовы принимать их на работу даже без большого рабочего опыта у соискателя. Также компании периодически проводят стажировки или обучения для молодых специалистов, — сообщает Мария Бузунова.

Динамика общего числа резюме с начала года среди соискателей Республики Коми снизилась на 5% по сравнению с концом 2020 года. При этом, если сравнивать с январем 2020, то число резюме в городе приросло на 4%. Ожидаемая зарплата в резюме соискателей – 49 745 рублей, что ниже среднероссийской на 11%. При этом зарплата, на которую рассчитывают студенты, выпускники и начинающие специалисты в столице республике, ниже республиканской и сейчас находится на уровне 25 000 рублей.

Конкуренция

С начала года в Республике Коми было опубликовано более 9 000 резюме, из них более 1 000 резюме опубликовали местные начинающие специалисты. При этом уровень конкуренции в городе за рабочее место среди студентов и начинающих специалистов достаточно большой – 12 резюме от молодых соискателей на одну вакансию. При этом нормальный уровень конкуренции – это 5 резюме на вакансию.

Чаще всего местные начинающие специалисты и студенты подают резюме в сфере «Продажи» - каждое второе резюме опубликовано ими в этой сфере, ищут работу студенты и в сфере административного персонала, в банковской сфере, в ИТ и телеком, в сфере развлечений и масс-медиа, а также пробуются в качестве рабочего персонала.

Портрет типичного молодого соискателя

Если говорить про портрет типичного соискателя из числа молодых специалистов в Сыктывкаре, то чаще всего это мужчина в возрасте от 18 до 30 лет, имеющий высшее или незаконченное высшее образование. Примечательно, что опыт работы от 1 года до трех лет у молодых специалистов в городе чаще имеется у девушек, а не у парней.

Также чаще всего молодые сыктывкарцы будут рады работать полный рабочий день – каждое второе резюме у молодого специалиста в городе имеет такую пометку. Не откажутся от удаленной работы еще 10% местных соискателей.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram