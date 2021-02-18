Ужасные пробки образовались сразу на нескольких улицах Сыктывкара. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Сыктывкарка рассказала, что в городе парализовало движение сразу на трех улицах: Ленина, Свободы, Кирова. Девушка отправила нам видео, на котором видно, что машины еле движутся.

В ГИБДД сообщили, что такие пробки образовались из-за того, что люди объезжают перекрытую Советскую, на которой проходит ремонт коммунальных сетей города.

Напомним, он продолжится до 5 марта. Движение автотранспорта ограничено по всей ширине проезжей части на участке от дома №2 до дома №6 по улице Советская.

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