Нижний центр Сыктывкара встал в огромных пробках (видео)18 февраля 2021
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Скриншот видео очевидца / Нижний центр Сыктывкара встал в огромных пробках
В ГИБДД объяснили, в чем дело
Ужасные пробки образовались сразу на нескольких улицах Сыктывкара. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.
Сыктывкарка рассказала, что в городе парализовало движение сразу на трех улицах: Ленина, Свободы, Кирова. Девушка отправила нам видео, на котором видно, что машины еле движутся.
В ГИБДД сообщили, что такие пробки образовались из-за того, что люди объезжают перекрытую Советскую, на которой проходит ремонт коммунальных сетей города.
Напомним, он продолжится до 5 марта. Движение автотранспорта ограничено по всей ширине проезжей части на участке от дома №2 до дома №6 по улице Советская.
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18 февраля 2021, 10:40
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