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Ученые рассказали, откуда в Сыктывкаре взялось такое чудовищное количество ворон

Ученые рассказали, откуда в Сыктывкаре взялось такое чудовищное количество ворон

17 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео очевидца / Ученые рассказали, откуда в Сыктывкаре взялось такое чудовищное количество ворон
Птицы угрожают безопасности полетов самолетов

Сыктывкарцы постоянно отмечают, что в последние годы в Сыктывкаре появилось огромное количество ворон. Один из наших подписчиков прислал нам видео, на котором запечатлены сотни этих птиц, которые кружат над столицей Коми. Портал PG11.ru выяснил, почему ворон так много и как это влияет на фауну. 

Старший научный сотрудник Института биологии Коми, кандидат биологических наук Сергей Кочанов рассказал, что основная причина скопления большого количества ворон в Сыктывкаре – это наличие достаточной для них пищи.

— Резкое увеличение численности серых ворон в нашем городе началось после 80-х годов прошлого столетия, и к настоящему времени их количество стабилизировалось на уровне около полутора-двух тысяч птиц. И этому факту, по нашему мнению, есть несколько объяснений. Самое главное – значительное увеличение доли пищевых остатков в бытовых отходах, отправляемых на свалки. Сам человек создал благоприятные условия (своеобразную «нишу») для роста численности ворон, галок и голубей, особенно в такой критический для природы период, как зима. Освоение серой вороной появившейся обильной кормовой базы в зимний период практически полностью исключила естественный фактор, ранее регулировавший их численность. 

Сергей рассказал, что обычно в зимнее время, по вышеуказанным причинам, серые вороны держатся вблизи человеческого жилья.

— Весной, обычно уже в конце марта, серые вороны отлетают из населенных пунктов к местам гнездования, а в городе остается лишь небольшая часть — на всей территории города гнездится 20-40 пар. Самые излюбленные летние места обитания ворон – это поймы рек, где они обитают практически до морозов. 

Специалист напомнил, что ворона относится к всеядным птицам, и ест практически все: пищевые отходы, особенно в зимнее время, мелких грызунов, насекомых, червей, даже не гнушаются падалью, разоряют гнезда различных птиц, питаясь как яйцами, так и птенцами, могут кормиться плодами и семенами растений.

— Вороны наносят большой вред охотничьему хозяйству. Ученые посчитали, что одна пара ворон за лето разоряет до 80 гнезд птиц, из которых 50-60 приходится на утиных. 

Несмотря на то, что сыктывкарцам кажется, что ворон стало больше в последнее время, в Институте биологии рассказали, что по сравнению с 90-ми годами прошлого века, численность зимующих серых ворон несколько снизилось, но не настолько, чтобы значительно уменьшить их ущерб охотничьему хозяйству:

— В связи с этим необходимы меры по регулированию численности серых ворон. Ранее охотнику, добывшему в охотхозяйстве ворону, выдавали два патрона. В настоящее время очень важно, чтобы мусор не только регулярно вывозился, но и во время его сбора исключалась возможность их доступа в мусоросборные контейнеры, их необходимо закрывать крышками. Однако, это не самое главное, ведь на мусорных контейнерах питается не более 10-15% ворон. Большинство ворон находят себе пропитание на городской свалке.

Ученые направили Министерству природных ресурсов Республики Коми пояснительную записку с рекомендациями по снижению численности врановых на полигонах ТБО (эти мероприятия достаточно нетрудоемкие и недорогие). Но численность ворон так и не снизилась. Кроме этого, биологи уверены, что суточные миграции серых ворон с мест ночевок на свалку и обратно являются реальной угрозой для движения воздушных судов:

— Нами было установлено, что основной пункт ночевки врановых расположен в устьевой части реки Сысолы на расстоянии от 400-600 метров от взлетно-посадочной полосы и, с большой вероятностью, представляет потенциальную угрозу полетам самолетов. Согласно Федеральным правилам использования воздушного пространства РФ, «запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов — до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов». Если произойдет смещение места ночевки серых ворон и галок в сторону аэродрома, повысится и вероятность столкновения их с самолетами.

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А вам нравятся вороны или она вас пугают? Как вы относитесь к этим птицам? Расскажите в комментариях!

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