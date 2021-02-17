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Только армейцев или всех мужчин? Разбираемся со специалистами, кого сыктывкарцы должны поздравлять с 23 Февраля

Только армейцев или всех мужчин? Разбираемся со специалистами, кого сыктывкарцы должны поздравлять с 23 Февраля

17 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Разбираемся со специалистами, кого сыктывкарцы должны поздравлять с 23 Февраля
Люди традиционно разделились на два лагеря

23 февраля в Белоруссии, Таджикистане, России и Киргизии отмечается День защитника Отечества. Портал PG11.ru выяснил, какой была история этого праздника и кому сыктывкарцы предпочитают дарить подарки в этот день — всем мужчинам и мальчикам или людям, которые отслужили в армии или участвовали в боевых действиях.

В СССР 23 февраля начали отмечать в 1922 году как «День Красной армии», в 1946 году — как «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы 23 февраля был «Днём Советской армии и Военно-морского флота». После распада Советского Союза праздник отмечается в России, как «День защитника Отечества» и является днём воинской славы России. День защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.

Мнение руководителя исполкома Союза ветеранов Республики Коми

Александр Рассыхаев рассказал, что внутренне убежден в том, что поздравлять с этим праздником нужно только отслуживших мужчин:

— Раньше этот день был Днем Советской армии и Военно-морского флота, подразумевалось, что это праздник военных. А сейчас это День защитника Отечества, так что в любом случае мужчина должен хотя бы отслужить, чтобы получать поздравления. А если говорить о потенциальных защитниках… Ну, когда можно вообще всем в этот день поздравления раздавать, ведь все мы — потенциальные защитники Родины. 

Мнение председателя Союза женщин Республики Коми

Галина Лапшина рассказала, что, по ее мнению, каждый мужчина заслуживает поздравлений:

— Казалось бы, само название подразумевает, что День защитника Отечества — праздник тех, кто носит погоны. Но мы должны помнить о том, что Родина начинается с семьи. Каждый мальчик, мужчина должен быть воспитан с пониманием того, что он главный защитник как своей семьи, так и своего Отечества. Каждый мужчина должен быть патриотом, всегда готовым взять на себя ответственность и за семью, и за Родину.

Опрос

Традиционно люди разделятся на два лагеря: тех, кто считает, что поздравлять надо всех мужчин и мальчиков, и тех, кто уверен, что подарков заслуживают только отслужившие мужчины. В своей группе «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы выяснить, что по этому вопросу думают сыктывкарцы.

 

Большинство горожан ответило, что поздравлять нужно только отслуживших мужчин. А какой вариант выбрали вы?

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А вы будете поздравлять своих неслуживших близких с Днем защитника Отечества? Расскажите в комментариях!

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