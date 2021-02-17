Названа безопасная норма кофе в сутки

Мода на кофе приводит к тому, что многие люди начинают злоупотреблять этим напитком и пить его практически бесконтрольно. Однако это негативно отражается на здоровье.

По словам врача-гастроэнтеролога Нурии Диановой, в день можно выпивать не более двух чашек напитка без вреда для здоровья, пишет «МедикФорум»,



Специалист рекомендует всегда пить кофе вместе с приёмом пищи, что кофеин не воздействовал на пустой желудок. При превышении дозировки кофе напиток будет вызывать привыкание, а также истощит нервную систему.

- Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет, - отметила Дианова.

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