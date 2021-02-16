Госдума запретила высаживать из автобуса детей без билетов

Госдума приняла в III чтении закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников в возрасте до 16 лет, пишет РИА Новости.

Документ разработал Минтранс.«Оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — прокомментировал принятие документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как заявлял ранее член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, поправки носят «не только правоприменительный, но и морально-этический характер».

По его словам, в последнее время участились случаи, когда водители или контролеры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов.

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