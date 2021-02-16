Госдума запретила высаживать из автобуса детей без билетов

Госдума запретила высаживать из автобуса детей без билетов16 февраля 2021
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Это создает угрозу его жизни и здоровью
Госдума приняла в III чтении закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников в возрасте до 16 лет, пишет РИА Новости.
Документ разработал Минтранс.«Оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — прокомментировал принятие документа спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как заявлял ранее член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, поправки носят «не только правоприменительный, но и морально-этический характер».
По его словам, в последнее время участились случаи, когда водители или контролеры высаживали из общественного транспорта детей и подростков, ссылаясь на то, что у них нет билетов.
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