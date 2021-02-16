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«Даже врачи отказываются подниматься»: в сыктывкарском доме полтора месяца не запускают исправный лифт

«Даже врачи отказываются подниматься»: в сыктывкарском доме полтора месяца не запускают исправный лифт

16 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / В сыктывкарском доме три месяца не запускают исправный лифт
Жильцы верхних этажей теряют терпение

В доме №49 на улице Орджоникидзе 16 ноября 2020 отключили лифт. Его обещали заменить на новый и ввести в эксплуатацию 30 декабря 2020. Однако прошло уже три месяца, но лифт до сих пор не работает. Одна из жительниц дома обратилась с этой проблемой в редакцию PG11.ru.

Раиса Вежова живет в третьем подъезде злополучного дома на девятом этаже. У девушки двое маленьких детей, папа-инвалид и пожилая мама, которые живут вместе с ней. Сыктывкарка рассказала, что из-за того, что лифт не работает, некоторые врачи отказываются подниматься к ним, а детей приходится поднимать на руках после прогулки, потому что им слишком тяжело.

— Я каждый день вожу детей в сад и обратно, иногда приходится моей маме их поднимать на руках. Папа сидит дома третий месяц. Некоторые врачи даже отказывают, не можем папе опеку оформить, потому что они ждут, пока лифт включат. На восьмом этаже женщина на инвалидной коляске. Вообще, пожилых на верхних этажах нашего третьего подъезда много. И самое обидное, что директор управляющей компании живет в нашем подъезде! — делится Раиса.

Девушка рассказала, что лифт уже давно готов, все замечания Ростехнадзора устранили механики, связь подключена, но лифт не запускают:

— В нашей управляющей говорят, что Ростехнадзор не дает им разрешительные документы. Почему? Никто не знает. В капитальном ремонте у меня знакомый есть, он говорит, что управляющая может запустить лифт. В общем, все друг на друга валят, а страдают жильцы. В нем даже музыка издевательски играет!

Портал PG11.ru отправил в мэрию Сыктывкара запрос, чтобы выяснить, когда же лифт введут в эксплуатацию. На момент публикации статьи ответа не поступило.

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