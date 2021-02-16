Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Православный календарь Лунный посевной календарь 2021 День стоматолога
Главная
Новости
«Нас ждет дальнейшая деградация»: специалисты объяснили, почему Коми оказалась на 71 месте в рейтинге по качеству жизни

«Нас ждет дальнейшая деградация»: специалисты объяснили, почему Коми оказалась на 71 месте в рейтинге по качеству жизни

16 февраля 2021 Возрастное ограничение: 6+
Из архива PG11.ru / Специалисты объяснили, почему Коми оказалась на 71 месте в рейтинге по качеству жизни
Будущее региона выглядит в глазах сыктывкарцев весьма печально

РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по качеству жизни. Республика Коми в нем занимает 71 место. В прошлом году Коми занимала 69 место. Почему же один из самых богатых регионов России так сильно уступает остальным по качеству жизни? Портал PG11.ru собрал мнения специалистов.

Сергей Морохин, журналист

— Если население Коми за четверть века уменьшилось практически на треть, то понятно, что в таком рейтинге мы не будем на первых ролях. Складывается такое ощущение, что федеральная власть своей социально-экономической политикой целенаправленно выдавливает россиян из северных территорий. Здесь ей нужны только природные ископаемые, а люди – это лишь обуза. Качество жизни в Коми и дальше будет снижаться, поскольку растёт доля ветхого и аварийного жилья, нет инвестиций в развитие инфраструктуры, не создаются новые рабочие места, ухудшается экология. В Коми остаётся лишь треть от собираемых здесь налогов, денег хватает лишь на латание бюджетных дыр. Такая колониальная политика федерального центра, похоже, вполне устраивает действующую власть, которая не желает даже поднимать вопрос о справедливом распределении налогов между Коми и Кремлём.

Григорий Спичак, писатель

— Почему, когда говорят о рейтингах, никогда (или почти никогда) не говорят, какие показатели брались в расчет? Вот и тут — кот в мешке. Так же, как с рейтингом алкоголизации населения, мы там тоже якобы самые плохие (наркологи высмеяли эти рейтинги, которые написаны на коленке). Кто вам сказал, что мы один из самых богатых регионов? Мы давно (лет 12 уже) банкроты и голодранцы. И вот бегают, как дурни с писаной торбой «мы богатый регион России». Мы в рейтинге скукоты — на втором-третьем месте. В рейтинге невнятности политики — на 82 месте. В абсурдности решений — вообще лидеры. И в разрозненности районов и территорий тоже... 

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики

— Вообще, власть должна меняться. Каждый новый избранный народом руководитель принимает свежие решения, даёт надежды, перспективы. Без нормальных выборов, к сожалению, нас ждёт дальнейшая деградация.

 

Валерий Черницын,  редактор «Красного знамени»

Картинки по запросу "общественники о навальном pg11"

— Понятие «один из самых богатых регионов» крайне размытое. Когда так говорят по отношению к Коми, имеют в виду, естественно, полезные ископаемые и лес. Но в отсутствие: а) нормальной транспортной инфраструктуры; б) высокотехнологичных перерабатывающих производств; в) обустроенной городской среды; г) резкого различия в доходах нефтегазовых районов и остальных; д) наконец, в условиях банального сурового климата — второе понятие «качество жизни», по-моему, уже не требует более детальной расшифровки.

Сергей Беликов, помощник депутата городского Совета Сыктывкара шестого созыва

— Считаю, что прежде всего это связано с колониальным статусом Республики Коми по отношению к Федеральному центру. Практически все налоги от добычи и продажи леса, газа, нефти, бокситов уходят в Федеральный бюджет, в свою очередь центр не считает нужным вкладываться в развитие нашего региона. В связи с вышеперечисленными фактами, средняя зарплата у среднестатистического жителя РК стоит на одном уровне порядка десяти лет, а цены и тарифы растут ежегодно. А хорошо оплачиваемые должности в крупных сырьевых компаниях укомплектованы работниками с других регионов, соответственно, налоги уходят, а статистика по зарплате остается.

Игорь Сажин, общественный деятель

Картинки по запросу "игорь сажин pg11"

— Люди в Коми сидят на чемоданах. Большая часть населенных пунктов как бы умирает. Видимо, само состояние бегства требует более высоких вложений и, в связи с этим, качество жизни снижается.

 

 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

А что вы думаете по этому поводу? Расскажите в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Мнение специалиста Политика

Читайте также: Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарка, которую избила толпа подростков в магазине: «Я просто сделала им замечание» Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 февраля
Финансовые лайфхаки: как сыктывкарцам оформить банковскую карту для ребенка? Читать
03 февраля
«Праздник геев»: почему сыктывкарцы не отмечают День святого Валентина? Читать
31 января
Итоги недели в Коми: массовые задержания на митингах и самый криминальный клуб Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru