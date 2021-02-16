РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по качеству жизни. Республика Коми в нем занимает 71 место. В прошлом году Коми занимала 69 место. Почему же один из самых богатых регионов России так сильно уступает остальным по качеству жизни? Портал PG11.ru собрал мнения специалистов.

Сергей Морохин, журналист

— Если население Коми за четверть века уменьшилось практически на треть, то понятно, что в таком рейтинге мы не будем на первых ролях. Складывается такое ощущение, что федеральная власть своей социально-экономической политикой целенаправленно выдавливает россиян из северных территорий. Здесь ей нужны только природные ископаемые, а люди – это лишь обуза. Качество жизни в Коми и дальше будет снижаться, поскольку растёт доля ветхого и аварийного жилья, нет инвестиций в развитие инфраструктуры, не создаются новые рабочие места, ухудшается экология. В Коми остаётся лишь треть от собираемых здесь налогов, денег хватает лишь на латание бюджетных дыр. Такая колониальная политика федерального центра, похоже, вполне устраивает действующую власть, которая не желает даже поднимать вопрос о справедливом распределении налогов между Коми и Кремлём.

Григорий Спичак, писатель

— Почему, когда говорят о рейтингах, никогда (или почти никогда) не говорят, какие показатели брались в расчет? Вот и тут — кот в мешке. Так же, как с рейтингом алкоголизации населения, мы там тоже якобы самые плохие (наркологи высмеяли эти рейтинги, которые написаны на коленке). Кто вам сказал, что мы один из самых богатых регионов? Мы давно (лет 12 уже) банкроты и голодранцы. И вот бегают, как дурни с писаной торбой «мы богатый регион России». Мы в рейтинге скукоты — на втором-третьем месте. В рейтинге невнятности политики — на 82 месте. В абсурдности решений — вообще лидеры. И в разрозненности районов и территорий тоже...

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики

— Вообще, власть должна меняться. Каждый новый избранный народом руководитель принимает свежие решения, даёт надежды, перспективы. Без нормальных выборов, к сожалению, нас ждёт дальнейшая деградация.

Валерий Черницын, редактор «Красного знамени»

— Понятие «один из самых богатых регионов» крайне размытое. Когда так говорят по отношению к Коми, имеют в виду, естественно, полезные ископаемые и лес. Но в отсутствие: а) нормальной транспортной инфраструктуры; б) высокотехнологичных перерабатывающих производств; в) обустроенной городской среды; г) резкого различия в доходах нефтегазовых районов и остальных; д) наконец, в условиях банального сурового климата — второе понятие «качество жизни», по-моему, уже не требует более детальной расшифровки.

Сергей Беликов, помощник депутата городского Совета Сыктывкара шестого созыва

— Считаю, что прежде всего это связано с колониальным статусом Республики Коми по отношению к Федеральному центру. Практически все налоги от добычи и продажи леса, газа, нефти, бокситов уходят в Федеральный бюджет, в свою очередь центр не считает нужным вкладываться в развитие нашего региона. В связи с вышеперечисленными фактами, средняя зарплата у среднестатистического жителя РК стоит на одном уровне порядка десяти лет, а цены и тарифы растут ежегодно. А хорошо оплачиваемые должности в крупных сырьевых компаниях укомплектованы работниками с других регионов, соответственно, налоги уходят, а статистика по зарплате остается.

Игорь Сажин, общественный деятель

— Люди в Коми сидят на чемоданах. Большая часть населенных пунктов как бы умирает. Видимо, само состояние бегства требует более высоких вложений и, в связи с этим, качество жизни снижается.

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