Фото дня в Сыктывкаре: морозные узоры

@olezhiq_q

- Морозы постепенно отступают, останется ещё немного потерпеть и обещают потепление. А вообще зима на севере лично для меня оказалась суровой в плане климата, я не привык к таким перепадам температуры от -40 до 0, а затем с 0 до -25, всё таки нижегородский климат был мне по душе.

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