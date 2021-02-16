В День святого Валентина в Москве прошел финал интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок». Сыктывкарская команда «Тигры разума» заняла в ней первое место.

Всего в VIII Кубке России-2021 по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» приняло участие 37 команд со всей страны. Участники боролись за звание лучшей команды России, за главный трофей – Кубок России, а также 7 малых кубков РФ, золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата. Кроме основного трофея разыгрывались комплекты наград в номинациях: Спринт М, Спринт Ж, Микс, МиксТ, Масс-старт, Эстафета.

Сыктывкарские «Тигры разумы» одержали победу, оставив на втором и третьем местах команды из Москвы. Кроме основного трофея «тигры» отличились и в борьбе за награды в номинациях: Николай Филиппов в «Масс-старте» стал четвертым, Алексей Карпов повторил этот результат в мужском спринте, а в номинации «Микст» Павел Корнилов и Татьяна Будина завоевали бронзу.

Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» один из «тигров» Василий Поленко, огромный кубок летел в Сыктывкар в бизнес-классе:

— Нет бы дома сидеть, близким валентинки дарить, а они в Москву, заметенную снегом... <...> P.S. А кубок летел бизнес-классом!

vk.com / Василий Поленко с Кубком России-2021 по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»

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