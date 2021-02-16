В России может подорожать колбаса и сосиски

Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей ритейлеров, передает РИА Новости.

Производители, отмечает издание, аргументируют этот запрос подорожанием свинины и мяса курицы.

Так, по словам одного из крупных переработчиков мяса, тушка бройлера первой категории сейчас стоит 138 рублей за килограмм, тогда как год назад она стоила 92 рубля. Килограмм свинины на кости также обходится в 138 рублей против 119 рублей годом ранее.

В Минсельхозе изданию пояснили, что в начале года цены на свинину и мясо птицы упали из-за перенасыщения рынка, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.

В конце прошлого года президент Владимир Путин резко раскритиковал правительство за подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, это было не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило о комплексе мер по стабилизации цен: было решено значительно повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить с отраслевыми ассоциациями и крупнейшими федеральными торговыми сетями соглашения о снижении цен на подсолнечное масло и сахар.

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