Плесень на окнах и печное отопление: сыктывкарцы мерзнут в доме почти в центре города

Сыктывкарка обратилась в PG11.ru с жалобой на то, что практически в центре города в ее квартире температура не поднимается выше 14 градусов. Проблема длится с далекого 1991 года.

Горожанка Ирина Кригер живет в многоквартирном деревянном доме по адресу Старовского, 18, который построили в 1959 году.

Отопление в здании исключительно печное, однако печи давным-давно вышли из строя, из-за этого уже происходили пожары:

— Уже в 1991 году бывало, что температура опускалась до нуля градусов зимой. Приходилось с ребенком в одежде и шапке спать. Уже тогда топить надо было по 5-6 часов, а тепла не было. Дом обслуживает управляющая компания «Город», печников толковых нет у них, да и в зале духовка печная прогорела, страшно топить. В доме уже были пожары, мне приходилось со второго этажа прыгать, когда горела соседняя квартира.

Сейчас Ирина обогревает свое жилье неколькими электротэнами.

— Когда ухожу на работу, то оставляю только два из них, все остальные обогреватели выключаю. А соседи топят печи, но толку от них мало. Дом старый, продувается всеми ветрами, под обоями голая дранка, штукатурка, где сохранилась, осыпается от прикосновения руки, как песок. Плесень повсюду, лед на окнах внутри дома.

Несмотря на обогреватели, температура в зале не дотягивает и до десяти градусов, а в самой теплой комнате еле доходит до 14 градусов.

Температура в зале Температура в самой теплой комнате

Жители дома не обращались в суд, чтобы дом признали непригодным для проживания, поскольку рассчитывали, что их снесут, как и планировалось:

— Думали, и так снесут «деревяшки» в центре города. А то мы с дровами ходим, воду носим издалека, люди встречные удивляются.

Кроме проблемы с отоплением совсем недавно появилась еще одна: управляющая компания убрала мусорные контейнеры, которые были недалеко от злополучного дома. Теперь его жильцам приходится носить отходы за 400 метров от дома:

— Убрали мусорные контейнеры, на этом месте педколледж установил шлагбаум. Повесили на наших домах объявление, мол, носите мусор за 400 метров от дома. Но все ближайшие частные дома по прежнему носят мусор на это место, уже выросла гора из мусора, весной при таянии появятся крысы, мыши, и непередаваемый запах, под горой снега рядом тоже мусор.

Как рассказала Ирина, жильцы дома жаловались на уборку контейнеров в Роспотребнадзор, пришла отписка, писали и в администрацию, но ничего не поменялось.

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