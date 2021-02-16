Фото дня от сыктывкарца: русская сказка

@vladmakeenkov

- Вернулись с @my_komi из русской сказки. Погода нас не баловала, но были по-настоящему морозные дни, когда целый день светило уже тёплое солнышко, а ночью сгущалась непроглядная тьма, над головой висели яркие звёзды, а деревня покрывалась пеленой дыма. Северное сияние, к сожалению, так и не увидели, зато отсняли юг Республики Коми во всей зимней красе. Сейчас потихоньку буду разбирать гигабайты фотографий и показывать вам красоту далёкой русской глубинки.

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