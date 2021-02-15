Эксперты рассказали о самых популярных ж/д направлениях россиян этой весной

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют отправиться этой весной на поездах и как меняются цены на ж/д билеты. У путешественников из Москвы наиболее популярны Санкт-Петербург, Казань и Сочи, а у туристов из Санкт-Петербурга — Москва, Апатиты и Муром.

Рейтинг популярных ж/д маршрутов на весну с отправлением из Москвы, по данным аналитиков Туту.ру, возглавляют Санкт-Петербург, Казань и Сочи. При этом доля путешествующих в Санкт-Петербург сократилась с 28% до 20%, доля тех, кто отправляется в Казань, осталась неизменной по сравнению с прошлым годом, а доля Сочи выросла вдвое — с 3% до 6%. Также увеличилась доля путешественников, которые берут билеты до вокзала Адлера — с 1% до 4%. Таким образом, суммарная доля Сочи и Адлера составляет 10%.

Также в топ-10 востребованных ж/д направлений на весну у путешественников из Москвы входят Нижний Новгород, Кисловодск, Симферополь, Иваново, Петрозаводск и Воронеж.

Средний чек за поездку на поезде из Москвы весной составляет, по данным на конец января, 2 713 рублей — на 11% больше, чем год назад. По ряду направлений из топ-10 наблюдается существенное увеличение цен. Среди самых востребованных маршрутов больше всего выросли цены на поезда из Москвы в Воронеж (+54%), Нижний Новгород (+40%) и Петрозаводск (+25%).

Самые популярные ж/д направления на весну из Санкт-Петербурга пока — Москва, Апатиты и Муром. При этом расширяется география путешествий, и ряд направлений, которые раньше не входили в топ-10, теперь попали в этот рейтинг. Помимо уже упомянутого Мурома, это Вологда, Архангельск и Адлер. Также в топ-10 у путешественников из Северной столицы входят Казань, Мурманск, Ярославль и Симферополь.

Путешественники из Санкт-Петербурга за ж/д билеты на весенние месяцы платят в среднем 2 449 рублей — на 5% больше, чем год назад. Из направлений, вошедших в топ-10, наиболее заметно подросли средние чеки по билетам в Вологду (+29%) и Мурманск (+26%), при этом существенно снизились средние чеки за билет в Казань (-43%) и Адлер (-26%).

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