В России поддержали закон о бессрочных льготах сиротам

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности во вторник поддержал закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на бюджетные места в вузах в рамках квоты и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании 10 февраля, пишет РИА Новости.

По действующему законодательству, дети-сироты, деты-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе, имеют право на внеконкурсное зачисление в вузы. На таких граждан выделяется квота в 10% от общего количества бюджетных мест, для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы истек 1 января 2021 года.

Закон придает бессрочный характер этой льготе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий.

Также предусматривается бессрочное продление особого права детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Как подчеркнула на заседании комитета сенатор Маргарита Павлова, возможность получить высшее образование за бюджетные средства военнослужащим, служившим в горячих точках, свидетельствует об ответственной позиции государства и его неравнодушном отношении к заслугам людей, защищавших родину.

- Тем более нужно поддерживать тех молодых людей, которые в процессе службы потеряли свое здоровье. Считаю, что подобные законодательные инициативы демонстрируют государственную политику защищенности перспектив ребят, служивших на благо родины, - сказала она.

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