Коми оказалась на 71 месте по качеству жизни в России

В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край. Подробнее об этом рассказали РИА Новости.

Республика Коми оказалась на 71 месте – не так уж и далеко от аутсайдеров. Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. В рейтинге-2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку.

Исследование подготовлено по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019–2020 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне от 1 до 100, - отмечается на сайте РИА.

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