Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Православный календарь Лунный посевной календарь 2021 День стоматолога
Главная
Новости
Коми оказалась на 71 месте по качеству жизни в России

Коми оказалась на 71 месте по качеству жизни в России

15 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
@romaaha_
При расчете проанализированы 70 показателей

В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край. Подробнее об этом рассказали РИА Новости.

Республика Коми оказалась на 71 месте – не так уж и далеко от аутсайдеров. Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. В рейтинге-2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку.

Исследование подготовлено по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019–2020 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне от 1 до 100, - отмечается на сайте РИА.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Рейтинг

Читайте также: «Самый пьяный округ в мире»: Коми оказалась на первом месте по употреблению алкоголя в России

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарка, которую избила толпа подростков в магазине: «Я просто сделала им замечание» Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Финансовые лайфхаки: как сыктывкарцам оформить банковскую карту для ребенка? Читать
03 февраля
«Праздник геев»: почему сыктывкарцы не отмечают День святого Валентина? Читать
31 января
Итоги недели в Коми: массовые задержания на митингах и самый криминальный клуб Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru