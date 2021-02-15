«И куда ее теперь деть?»: россиянам рассказали, как правильно утилизировать маски

В домашних условиях использованную одноразовую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. Подробнее об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Медицинские маски, перчатки, салфетки, шприцы, использованные в медицинских учреждениях, являются медицинскими отходами (классы Б и В). Их утилизация производится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиНа.

Однако когда люди используют такие же самые маски и перчатки дома, их выбрасывают как бытовой мусор. Но использованные средства индивидуальной защиты содержат инфекционную составляющую и представляют определенную эпидемическую опасность для окружающей среды и людей, задействованных в системе сбора, сортировки и удаления твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Коми.

Всемирная организация здравоохранения во временном руководстве по уходу на дому за пациентами с COVID-19, имеющими легкую форму заболевания, а также мониторингу в отношении контактного круга лиц рекомендует утилизировать или обрабатывать соответствующим образом материалы, используемые для прикрывания рта и носа после использования (например, стирать носовые платки, используя обычное мыло или моющее средство и воду).

- Опыт других стран в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) показал, что рекомендации о необходимости относить использованные маски в лечебное учреждение для добавления их к медицинским отходам не являются эффективными. В условиях резкого подъема заболеваемости, загруженность медицинских учреждений, а следовательно и образование медицинских отходов, значительно возрастают. Незапланированное увеличение обрабатываемых отходов может парализовать систему обеззараживания, обезличивания и обезвреживания медицинских отходов медицинского учреждения, ― заявили эксперты.

Учитывая изложенное, Роспотребнадзор, в методических рекомендациях от 30 марта 2020 указывал, что в домашних условиях использованную одноразовую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

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