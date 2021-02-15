Фото дня в Сыктывкаре: пламя заката над замерзшей землей

Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: пламя заката над замерзшей землей15 февраля 2021
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Сколько бы ты ни видел закатов, у тебя каждый раз возникает чувство, что именно этот закат был исполнен исключительно для тебя.
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15 февраля 2021, 18:48
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