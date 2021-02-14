Портал «Pro Город» продолжает рубрику «Финансовые лайфхаки» вместе с Коми отделением Национального банка. В этой статье речь пойдет о том, как оформить банковскую карту на ребенка.

Оформить банковскую карту на ребенка можно уже с шести лет. По Гражданскому кодексу, с этого возраста дети могут совершать мелкие бытовые покупки.

С 6 до 14 лет дети могут пользоваться только дополнительными картами, которые родители выпускают к своему банковскому счету. Открыть свой собственный счет в банке и завести личную карту можно только после 14 лет, когда подросток получит свой первый паспорт.

В любом случае карта может быть только дебетовой. Ни один банк не даст детям доступ к кредитным деньгам.

Оформляя банковскую карту, родителям стоит сразу определить, сколько денег будет доступно ребенку, какую сумму он может тратить в день, какие операции будут доступны. Например, можно запретить платежи в интернете или установить их лимит – скажем, не больше 300 рублей за операцию.

В разных банках для оформления детской карты действуют разные требования к минимальному возрасту ребенка: где-то карту можно открыть с 6–7 лет, а в некоторых банках только с 10.

Валюта карты и срок ее действия будут такими же, как у родительского пластика. Некоторые банки готовы выпустить для ребенка карту с его именем, другие делают дополнительные карты неименными. Иногда можно заказать карту со специальным дизайном по выбору ребенка.

Цена обслуживания такой карты начинается от 150 рублей в год. Но нередко можно бесплатно привязать детскую карту к своему зарплатному счету.

Что нужно сделать родителю или попечителю, чтобы оформить карту ребенку?

Прийти в отделение банка со своим паспортом, банковской картой и свидетельством о рождении ребенка и написать заявку на выпуск дополнительной детской карты. Некоторые банки предлагают оформить карту онлайн.

Сразу же в банке оформить согласие на проведение операций по дополнительной карте. Без письменного согласия родителей банк может блокировать транзакции по карте ребенка.

Дождаться звонка или СМС о готовности карты. Выпуск карты занимает от 1 до 14 дней.

Забрать карту в отделении банка и вручить ее ребенку.

Как удержать ребенка от лишних трат?

Лимитировать расходы. В мобильном приложении, через онлайн-банк или в отделении банка родители могут установить лимит расходов по дополнительной карте на день, неделю или месяц.

Ограничить в использовании. Можно попросить банк отключить возможность свободно расплачиваться дополнительной картой в интернете. При каждой попытке ребенка совершить онлайн-покупку родители будут получать СМС с кодом подтверждения операции. Родители могут также запретить снимать с карты наличные и переводить деньги на другие карты или счета.

Контролировать траты. Родители смогут отслеживать траты ребенка в мобильном приложении и в онлайн-банке, а также подключить на номер своего телефона СМС-уведомления о каждой операции.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то молодежную карту он может открыть самостоятельно. Чтобы оформить молодежную карту, подросток должен прийти в отделение банка с паспортом, открыть счет и подать заявку на выпуск карты. Обычно годовая плата за обслуживание молодежных карт невелика – от 150 рублей в год. Но не забудьте уточнить возможные комиссии за снятие наличных и банковские переводы, а также стоимость СМС-информирования.

Что нужно сделать подростку, когда он получит карту?

Первым делом нужно добавить в телефонную книгу номер горячей линии банка. Он всегда указан на обратной стороне карты. Объясните ребенку, что в любой непонятной ситуации нужно звонить именно по этому телефону и никакому другому номеру из СМС.

Проследите, чтобы ребенок подключил СМС-оповещения об операциях и затем внимательно их читал. Обычно это платная услуга, но она поможет подростку следить за своими расходами. Если деньги спишут непонятно за что, он сможет сразу сообщить об этом в банк и разобраться в ситуации.

Если приходит сообщение о блокировке счета, «проверке службы безопасности», «переводе по ошибке» или любое другое тревожное СМС или письмо по электронной почте, нужно проверить достоверность этой информации по номеру горячей линии (который подросток уже добавил в свой телефон).

Прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, расскажите ему о базовых правилах защиты от мошенников: