Россиянам предрекли подъем эпидемии COVID-19

Очередной подъем заболеваемости COVID-19 в России будет связан с переходом температур через ноль и оттепелями, такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет РИА Новости.

- В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно… Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится, - сказала Баранова РИА Новости.

В то же время биолог выразила надежду, что тренд на снижение заболеваемости поддержит вакцинация населения от COVID-19.

- Сейчас удачный период, люди могут немного отдохнуть от вируса, - добавила она.

Согласно прогнозу Гидрометцентра средних температур на грядущую декаду, этот показатель на всей территории страны будет ниже нулевых отметок, как минимум, на четыре градуса.

Ранее в журнале Physics of Fluids была приведена научная модель распространения коронавируса в трех городах мира: Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже. Ученым удалось продемонстрировать, что пики заболевания зависят от погоды: температуры, ветра и влажности.

Баранова на основе этого исследования предположила, что морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом погода с низкой влажностью и ветром снижает скорость распространения COVID-19.

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