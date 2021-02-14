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Ермил Вокуев получил травму на соревнованиях в Чехии, но продолжил гонку

Ермил Вокуев получил травму на соревнованиях в Чехии, но продолжил гонку

14 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото с сайта skisport.ru, скриншот matchtv.ru
По словам спортсмена, все с самого начала складывалось не очень хорошо

В Чехии сегодня прошел четвертый по счету этап серии Ski Classics ― 50-километрая «Йизерска Пядесятка», в прямом эфире ее показал телеканал Матч-ТВ. Лидер команды «Русская Зима» уроженец Коми Ермил Вокуев пришел третьим.

Накануне он получил травмы на легендарной «Марчалонге», где тоже финишировал третьим. О впечатлениях он рассказал журналу «Лыжный спорт».

― В целом, я доволен своим третьим местом на одной из самых престижных марафонов и в такой представительной компании. Тем более, что изначально все складывалось не очень хорошо и сама гонка прошла крайне нервно. Уже на втором спуске, буквально на первом или втором километре дистанции, меня завалили: кто-то впереди встал в плуг, я тоже притормозил, а сзади кто-то уже «не справился с управлением» и снес меня. Более того, это были еще цветочки: тут же в наш завал прилетел Мортен Эйде Педерсен и врезался мысками своих лыж мне под ребра. Одну из лыж норвежец таким образом сломал, мои кости оказались прочнее, однако комбинезон был порван, а царапины и ушибы довольно долго давали о себе знать ― так что расслабляться было некогда.

Своим видением этого эпизода поделился и спортивный директор «Русской Зимы» Андрей Тютерев:

― Я стоял на первом пункте питания. И вот, подъезжает Ермил и кричит: «Меня ранили!» Я стою, понять не могу: куда ранили, кого ранили… Смотрю: палки-лыжи целы. Недоумеваю: что случилось? Я уж там и по рации всех спрашивал, что произошло, но безрезультатно, только потом уже из Москвы позвонили и сказали, что Ермил, судя по трансляции, упал. И это удалось выяснить только к третьему или даже четвертому пункту питания. И уже на финише он уже точно объяснил, что произошло ― его там копьем проткнули лыжным. След на теле, кстати говоря, был очень характерным ― такой же «укус корбора» (персонажа игры Warcraft) был и у Сергея Устюгова после знаменитого спринтерского завала на Олимпиаде в Сочи, ― высказался он.

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