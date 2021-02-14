Фото дня от сыктывкарца: царство борщевика

@velegzhaninov

- Выльгорт - царство борщевика! :) Heracléum - one of the biggest problems in the north of Russia. Syktyvkar. January 2021.



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