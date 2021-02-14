«Лжепятница»: Роструд напомнил о рабочей шестидневке

Это будет единственная длинная неделя в году
«Лжепятница»: Роструд напомнил о рабочей шестидневке14 февраля 2021
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pixabay.com
Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня защитника Отечества, пишет «Российская газета».
В ведомстве подчеркнули, что праздники выпадут на три дня — с 21 по 23 февраля, а рабочий день перенесут с 22-го числа на субботу, 20 февраля. Это означает, что на грядущей неделе россиян ждет единственная в году шестидневка, за которой последует трехдневная рабочая неделя.
Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021-м будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.
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14 февраля 2021, 14:00
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