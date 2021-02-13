Любви конец? Психолог из Сыктывкара рассказала, что на самом деле означает кризис в отношениях

«Семь признаков, что мужчина больше не любит», «Звоночки, которые указывают на то, что отношениям конец» — такие статьи очень популярны среди пользователей интернета, они то и дело возникают в прелагаемых темах и всегда бурно обсуждаются. Психолог Ольга Зезегова рассказала порталу PG11.ru, стоит ли руководствоваться такими статьями в попытках понять любимого человека и что действительно может быть признаком того, что любовь угасла.

Психолог рассказала, что тревожные мысли о том, любит ли нас тот, кого любим мы, рано или поздно появляются практически в любой паре. Ольга уверена, что в такие моменты следует обратиться к семейной психологии и вспомнить стадии развития отношений:

После знакомства начинается стадия влюбленности , где люди чувствуют эйфорию, романтику и не хотят раставаться ни на минуту.

, где люди чувствуют эйфорию, романтику и не хотят раставаться ни на минуту. Примерно после полугода чувства становятся более спокойными, гормоны приходят в норму и стадия влюбленности сменяется привыканием или, по-другому, притирками. Людям открываются истинные качества друг друга, которые раньше они могли не замечать. Твердый в своих решениях мужчина может оказаться в некотором роде диктатором, а сентиментальная и ранимая женщина теперь выглядит постоянно «ноющей» и так далее. Начинается узнавание, споры, разбирательства, конфликты. То есть возникает переломный, кризисный момент, когда реальность не соответсвует ожиданиям. Это первый момент, когда большое количество пар расходятся по причине «не сошлись характерам». Хотя на самом деле, конфликты на этом этапе естественный, нормальный, а главное необходимый процесс. Потому что это — самый первый шаг к любви. И те пары, которые стойко смогли его пройти, и смогли увидеть и принять, в каком-то смысле, «нового» человека — проходят дальше.

или, по-другому, притирками. Людям открываются истинные качества друг друга, которые раньше они могли не замечать. Твердый в своих решениях мужчина может оказаться в некотором роде диктатором, а сентиментальная и ранимая женщина теперь выглядит постоянно «ноющей» и так далее. Начинается узнавание, споры, разбирательства, конфликты. То есть возникает переломный, кризисный момент, когда реальность не соответсвует ожиданиям. Это первый момент, когда большое количество пар расходятся по причине «не сошлись характерам». Хотя на самом деле, конфликты на этом этапе естественный, нормальный, а главное необходимый процесс. Потому что это — самый первый шаг к любви. И те пары, которые стойко смогли его пройти, и смогли увидеть и принять, в каком-то смысле, «нового» человека — проходят дальше. Возникает близость, стабильность. Появляются совместные желания, цели и пути их достижения.

Ольга рассказала, что этот первый семейный кризис, притирание — наиболее часто встречающаяся причина разрывов.

— Семье предстоят и другие кризисы, но на них подробно останавливаться не будем. Это личностные кризисы каждого из партнеров, кризисы, связанные с рождением детей, с покиданием детьми семьи и прочее. Все они связаны с появлением некоторых сложностей и перемен в жизни. Каждый из партнеров не хочет обидеть другого в такие моменты. И некоторые скрывают свои чувства разочарования, неудовлетворенности, обиды. А другие, наоборот, выливают их в большом количестве претензий и агрессии. И кажется, что чувства угасли, партнер отдаляется, люди могут казаться друг другу слишком разными.

Психолог уверен, что преодолеть любые сложные моменты можно в открытом и честном диалоге:

— Не нужно бояться показаться глупыми, наглыми или слабыми перед своим партнером. В период влюбленности стоит обсудить свои взгляды на семейную жизнь, на обязанности, финансы. В другие трудные периоды сказать о переживаниях, страхах и желаниях. Все это — ступени лестницы, которая ведет к созданию по-настоящему крепких, близких отношений, дружбы и любви.

А об окончании отношений стоит задумываться тогда, когда вашими потребностями начинают пренебрегать, когда отсутствует забота, ласка, когда становитесь, как соседи, уверена Ольга.

— Разлюбить в один момент невозможно, всегда за отсутствием чувств скрыта недосказанность, подавленные эмоции, это все копится и как итог — чувства пропадают.

Опрос

В своей группе «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы выяснить, что о «сигналах конца отношений» думают сыктывкарцы.

Большинство горожан уверено, что это бред. Меньше всего людей руководствуется лишь своими собственными ощущениями.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

А вы согласны с тем, что утверждает специалист? Как вы относитесь к статьям о «тревожных звоночках, которые значат отсутствие любви»? Делитесь мнениями в комментариях!