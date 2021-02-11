Коронавирус продолжает уверенно шагать по стране, поэтому масочный режим еще мало где отменен. Но нужно ли жителям северных городов носить маску на улице в мороз? Это безопасно для кожи? Портал PG11.ru выяснил это у профессионального косметолога Полины Цукановой.

Специалист рассказала, что носить маску в мороз вредно для кожи. Дело в том, что из-за перепада температуры внутри образуется конденсат, маска намокает.

— Такая маска уже не может защищать, даже наоборот — во влажной среде начинают размножаться бактерии. Затем эта жидкость внутри замерзает. Такую маску нужно сразу менять. А лучше всего на улице соблюдать социальную дистанцию. В случае крайней необходимости пользоваться маской, но часто ее менять.

Полина рассказала, что из-за ношения масок в целом часто возникают проблемы с кожей:

— Кожа потеет, постоянное трение о волокна раздражают кожу. Если маску недостаточно часто меняют, это приводит и к загрязнению кожи. Нарушается липидный барьер кожи, это ее защитный слой. Как итог — обострение АКНЕ, впервые возникшая так называемая масакне (при определенной внутренней предрасположенности). Может быть контактный аллергический дерматит. В самом лучшем случае просто покраснение, зуд, жжение, небольшое воспаление.

Чтобы справиться с последствиями неправильного ношения маски или не допустить их, специалист советует:

после ношения маски хорошо умывать лицо. Если какие-то симптомы уже появились, нужно использовать мягкие «умывалки» без жестких ПАВов (поверхностно-активные вещества);

после умывания нужно увлажнять кожу легким кремом;

в качестве дневного крема под маску можно использовать более плотные гидрозащитные кремы.

Косметолог поделилась, что у многих ее пациентов с АКНЕ из-за маски возникли обострения и появилось несколько новых пациентов с масакне, которая впервые возникла в период пандемии.

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