В России ГИБДД сможет изымать документы на машину

В России ГИБДД сможет изымать документы на машину11 февраля 2021
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Россиянам рассказали, как вернуть бумаги и что происходит
Правительство собирается внести в Госдуму законопроект, который реанимирует меру пресечения в виде запрещения эксплуатации транспортного средства. Причём выносить такой запрет инспекторы ГИБДД смогут прямо на дороге. Объясняем, как всё это будет работать и чем грозит водителям, mag.auto.ru.
Что происходит
Сейчас как такового запрета на эксплуатацию в России нет, хотя до ноября 2014 года он был: с машин, которым нельзя появляться на дорогах общего пользования (например, неисправным или без ОСАГО), снимали номера. Вернуть их можно было только после проведения ремонта или покупки полиса. Но комплексов фото- и видеофиксации нарушений стало больше, чем инспекторов ГИБДД, а они без номеров на машинах бесполезны. Поэтому снятие регистрационных знаков упразднили, оставив только штрафы.
Теперь запрет эксплуатации решили вернуть, но уже по-новому. Согласно разработанным МВД поправкам к закону о безопасности дорожного движения, в России будет запрещена эксплуатация автомобилей при наличии неисправностей или других условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения. Таким машинам сначала приостановят действие диагностической карты, а потом аннулируют свидетельство о регистрации, если дефекты не исправят.
Какие конкретно неисправности и условия будут считаться создающими угрозу, пока до конца непонятно. Все они будут перечислены в обновлённом перечне, который готовит правительство. В него должен войти, например, запрет на езду на летних шинах зимой и на шипованных покрышках летом. Обновление списка неисправностей предполагает дополнительные уточнения, а также ссылки на техрегламент Таможенного союза, а не на устаревшие ГОСТы.
Действующие сейчас нормы запрещают эксплуатацию автомобилей с люфтом рулевого управления, превышающим 10 градусов, с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопе или без подголовников, когда они предусмотрены конструкцией.
Запрещено также ездить на машине, в конструкцию которых внесены несогласованные с ГИБДД изменения. Например, установлена дополнительная светотехника, которая не предполагается изготовителем, или слишком большие (или слишком маленькие) колёса. Причём теперь все подобные доработки должны не только согласовываться, но и вноситься в электронный реестр.
За что могут приостановить действие диагностической карты
Выявив неисправность (например, не соответствующие сезону шины или неработающие фары), инспектор составит протокол о запрете эксплуатации и приостановит действие диагностической карты. И у водителя будет трое суток на то, чтобы устранить дефекты.
В течение этого времени потребуется не только ликвидировать неисправность, но и пройти внеочередной техосмотр, в ходе которого проверят только тот узел или компонент, из-за которого выписали запрет. Естественно, за такой осмотр придётся заплатить самостоятельно. Как только в информационной системе ЕАИСТО появится новая диагностическая карта, запрет на эксплуатацию будет снят.
Предполагается также, что приостанавливать действие диагностической карты будут не всегда. Например, если водитель сам на месте поменяет перегоревшую лампочку, его отпустят без жёстких санкций.
Однако в некоторых ситуациях есть риск остаться не только без диагностической карты, но и без автомобиля. Например, когда водитель не может отправиться к месту устранения неисправности, или если у него не работают дворники в плохую погоду, или не включаются фары ночью.
Не получится уехать, если неисправны тормоза, рулевое управление или тягово-сцепное устройство. В этой ситуации автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку.
За что могут изъять СТС
Если по истечении трёх суток в информационной системе ЕАИСТО не появится новая диагностическая карта, а машина вновь попадётся на дороге сотруднику ГИБДД, то свидетельство о регистрации транспорта будет изъято. Соответственно, в такой ситуации дальнейшее движение возможно только на эвакуаторе.
Как вернуть документы?
Чтобы вернуть свидетельство, потребуется устранить неисправность, свозить машину на эвакуаторе на пункт техосмотра, оформить диагностическую карту и только потом отправиться в ГИБДД.
За что могут аннулировать диагностическую карту или изъять СТС сейчас
В настоящее время аннулировать или приостановить действие диагностической карты не может никто, кроме суда. Да и в суд по этому поводу вправе обратиться только страховая компания — если ДТП произошло из-за неисправности автомобиля и есть доказательства, что техосмотр машина не проходила. И сделано это, скорее всего, будет для того, чтобы отказать в выплате по причине использования подложного документа при оформлении страховки.
Право аннулировать диагностические карты появится у ГИБДД с 1 марта, когда вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Основания те же: оформление диагностической карты на автомобиль, диагностика которого не проводилась.
Право приостанавливать действие диагностической карты по причине запрета эксплуатации появится у ГИБДД через год после того, как поправки в закон о безопасности дорожного движения будут приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации, подписаны президентом и опубликованы.
СТС изъять сейчас могут только в том случае, если документ находится в розыске или на нём есть признаки подделки. В розыск СТС попадает, как правило, по причине приостановления регистрации машины прежним собственником или по причине аннулирования регистрации.
Аннулировать регистрацию автомобиля могут, например, если в конструкцию машины были внесены изменения без оформления в ГИБДД. Также регистрация прекращается, если в ГИБДД поступает информация о смерти собственника автомобиля.
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