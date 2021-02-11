В России ГИБДД сможет изымать документы на машину

Правительство собирается внести в Госдуму законо­проект, который реанимирует меру пресечения в виде запрещения эксплу­атации транс­портного средства. Причём выносить такой запрет инспекторы ГИБДД смогут прямо на дороге. Объясняем, как всё это будет работать и чем грозит водителям, mag.auto.ru.

Что происходит

Сейчас как такового запрета на эксплуатацию в России нет, хотя до ноября 2014 года он был: с машин, которым нельзя появляться на дорогах общего пользо­вания (например, неисправным или без ОСАГО), снимали номера. Вернуть их можно было только после проведения ремонта или покупки полиса. Но комплексов фото- и видео­фиксации нарушений стало больше, чем инспекторов ГИБДД, а они без номеров на машинах бесполезны. Поэтому снятие регистраци­онных знаков упразднили, оставив только штрафы.

Теперь запрет эксплуатации решили вернуть, но уже по-новому. Согласно разра­ботанным МВД поправкам к закону о безопас­ности дорожного движения, в России будет запрещена эксплу­атация автомобилей при наличии неисправ­ностей или других условий, создающих угрозу безопас­ности дорожного движения. Таким машинам сначала приостановят действие диагно­стической карты, а потом аннулируют свидетель­ство о регистрации, если дефекты не исправят.

Какие конкретно неисправности и условия будут считаться создающими угрозу, пока до конца непонятно. Все они будут пере­числены в обновлённом перечне, который готовит правитель­ство. В него должен войти, например, запрет на езду на летних шинах зимой и на шипованных покрышках летом. Обновление списка неисправ­ностей пред­полагает дополни­тельные уточнения, а также ссылки на тех­регламент Таможенного союза, а не на устаревшие ГОСТы.

Действующие сейчас нормы запрещают эксплуатацию автомобилей с люфтом рулевого управления, превышающим 10 градусов, с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопе или без подголовников, когда они предусмотрены конструкцией.

Запрещено также ездить на машине, в конструкцию которых внесены несогласованные с ГИБДД изменения. Например, установлена дополнительная светотехника, которая не предполагается изготовителем, или слишком большие (или слишком маленькие) колёса. Причём теперь все подобные доработки должны не только согласовываться, но и вноситься в электронный реестр.

За что могут приостановить действие диагностической карты

Выявив неисправность (например, не соответствующие сезону шины или неработающие фары), инспектор составит протокол о запрете эксплу­атации и приостановит действие диагно­стической карты. И у водителя будет трое суток на то, чтобы устранить дефекты.

В течение этого времени потребуется не только ликвидировать неисправ­ность, но и пройти внеочередной техосмотр, в ходе которого проверят только тот узел или компонент, из-за которого выписали запрет. Есте­ственно, за такой осмотр придётся заплатить само­стоятельно. Как только в информаци­онной системе ЕАИСТО появится новая диагно­стическая карта, запрет на эксплуатацию будет снят.

Предполагается также, что приостанавливать действие диагно­стической карты будут не всегда. Например, если водитель сам на месте поменяет пере­горевшую лампочку, его отпустят без жёстких санкций.

Однако в некоторых ситуациях есть риск остаться не только без диагно­стической карты, но и без авто­мобиля. Например, когда водитель не может отправиться к месту устранения неисправ­ности, или если у него не работают дворники в плохую погоду, или не включаются фары ночью.

Не получится уехать, если неисправны тормоза, рулевое управление или тягово-сцепное устройство. В этой ситуации автомобиль задер­живается и отправляется на штрафстоянку.

За что могут изъять СТС

Если по истечении трёх суток в информационной системе ЕАИСТО не появится новая диагно­стическая карта, а машина вновь попадётся на дороге сотруднику ГИБДД, то свидетель­ство о регистрации транспорта будет изъято. Соответ­ственно, в такой ситуации дальнейшее движение возможно только на эвакуаторе.

Как вернуть документы?

Чтобы вернуть свидетельство, потребуется устранить неисправ­ность, свозить машину на эвакуаторе на пункт техосмотра, оформить диагно­стическую карту и только потом отправиться в ГИБДД.

За что могут аннулировать диагностическую карту или изъять СТС сейчас

В настоящее время аннулировать или приостановить действие диагно­стической карты не может никто, кроме суда. Да и в суд по этому поводу вправе обратиться только страховая компания — если ДТП произошло из-за неисправ­ности автомобиля и есть доказатель­ства, что техосмотр машина не проходила. И сделано это, скорее всего, будет для того, чтобы отказать в выплате по причине использо­вания подложного документа при оформлении страховки.

Право аннулировать диагностические карты появится у ГИБДД с 1 марта, когда вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Основания те же: оформ­ление диагно­стической карты на автомобиль, диагностика которого не проводилась.

Право приостанавливать действие диагно­стической карты по причине запрета эксплу­атации появится у ГИБДД через год после того, как поправки в закон о безопас­ности дорожного движения будут приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации, подписаны президентом и опубликованы.

СТС изъять сейчас могут только в том случае, если документ находится в розыске или на нём есть признаки подделки. В розыск СТС попадает, как правило, по причине приостанов­ления регистрации машины прежним собствен­ником или по причине аннулирования регистрации.

Аннулировать регистрацию автомобиля могут, например, если в конструкцию машины были внесены изменения без оформ­ления в ГИБДД. Также регистрация прекраща­ется, если в ГИБДД поступает информация о смерти собственника автомобиля.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram