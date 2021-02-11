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Во благо природы: сыктывкарка за свои деньги устроила в доме пункт для разделения отходов

Во благо природы: сыктывкарка за свои деньги устроила в доме пункт для разделения отходов

11 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото Арины Сажиной / Сыктывкарка за свои деньги устроила в доме пункт для разделения отходов
За месяц жильцы сдали полтонны макулатуры и 43 килограмма пластика

Сыктывкарка Арина Сажина соорудила пункт раздельного сбора мусора в доме №50 по проспекту Бумажников, где она и живет. Теперь жильцы могут беречь природу, не выходя из дома. Портал PG11.ru выяснил, сколько отходов для переработки удается собрать и как сделать такой же пункт в своем доме.

Арина Сажина состоит в экодвижении, которое уже второй год занимается масштабными уборками в Эжве и в целом по Сыктывкару. Но зимой субботников нет, поэтому горожанка решила поддержать экологию родного города по-другому. При поддержке активистов, жильцов дома и управляющей компании Арина организовала первую в городе экоплошадку. В ней отходы сортируются, а средства, которые собирают от сдачи вторичного сырья, планируют пустить на благоустройство дома: строительство спортплощадки, беседки, качелей и других нужд.

— Цены на вторичку не большие, но «там грамм, тут грамм, вот тебе и килограмм». А в доме 172 квартиры. Все покупают молоко, яйца, хлеб, газировку, бытовую химию, после чего остается много упаковки, которую можно сдать на переработку. Чем больше мы сдадим, тем больше мы получим, — рассказывает Арина Сажина.

Саму площадку сыктывкарка обустроила на собственные деньги. Но Арине не жалко, ведь всё это сделано во благо природы. Сыктывкарка заказала из Казани восемь больших баков, каждый по 1,5 тысячи рублей. Мелкие контейнеры, крышки, фольга и сама доставка стоили примерно 5 тысяч рублей.

За месяц жители дома сдали почти полтонны макулатуры, 43 килограмма ПЭТ (полиэтилентерефталат). совсем скоро будут наполнены баки с металлами.

Арина рассказала, что для того, чтобы создать такую площадку в своем доме, нужно в первую очередь поддерживать общение с жителями, договариваться с управляющей компанией и, конечно же, иметь желание и чистый энтузиазм. Как поделилась девушка, одной из самх трудных задач может стать поиск места для площадки РСО, ведь не во всех домах есть просторные мусорокамеры или бытовки. 

— А дальше все просто! Создаем грамотные инструкции по сбору вторичного сырья для жителей, и ищем контакты заборщиков сырья. И, конечно, всем жителям требуется соблюдать порядок в помещении РСО, следовать кредо «Чисто и компактно, не уверен — не сдавай!»

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