Фото дня в Коми: щегол, оставшийся зимовать

Фото дня в Коми: щегол, оставшийся зимовать12 февраля 2021
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@sptat
Горожане делятся красивыми кадрами
@sptat
- Щегол, оставшийся зимовать. Обычно они улетают осенью поюжнее, но часть остаётся и на зимовку. Сегодня ещё «тепло», всего - 27°С, но на неделе обещают до - 40°. Надеюсь, что этот, прибившийся к стае зеленушек щегол, выживет, ведь большая часть зимы уже позади, осталось только февраль пережить. ну а в марте таких сильных морозов обычно уже не бывает.
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