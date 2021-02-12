Фото дня в Коми: щегол, оставшийся зимовать

@sptat

- Щегол, оставшийся зимовать. Обычно они улетают осенью поюжнее, но часть остаётся и на зимовку. Сегодня ещё «тепло», всего - 27°С, но на неделе обещают до - 40°. Надеюсь, что этот, прибившийся к стае зеленушек щегол, выживет, ведь большая часть зимы уже позади, осталось только февраль пережить. ну а в марте таких сильных морозов обычно уже не бывает.