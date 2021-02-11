Не весна: синоптики рассказали, каким будет март в России

Не весна: синоптики рассказали, каким будет март в России11 февраля 2021
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pixabay.com
Из дальневосточных регионов в зоне холода в марте может оказаться Камчатка
Холодный март ожидается в Коми и Ненецком автономном округе, в Архангельской области, а также на юге европейской территории ― в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Из дальневосточных регионов в зоне холода в марте может оказаться Камчатка. Во всех остальных регионах Дальнего Востока март будет теплым. Выше нормы температура в первый месяц весны будет практически на всей территории Сибири.
На Урале температура в марте ожидается в пределах нормы. Весна вряд ли будет теплой и ранней в столичном регионе, сообщила Людмила Паршина, среднемесячная температура в Москве в марте составляет -2,2С.
― Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры, ― уточнила синоптик.
По ее информации, март считается самым засушливым месяцем в году: обычно осадков выпадает совсем немного.
Напомним, из-за холодов «Лыжня России» в столице Коми перенесена на 21 февраля. Возможен и повторный перенос соревнований, если температура воздуха в назначенную дату упадет ниже -15°C, сообщает пресс-служба администрации. Если погода позволит, то четыре точки примут спортсменов в рамках всероссийской лыжной гонки «Лыжня России».
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11 февраля 2021, 14:40
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