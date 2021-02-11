Правда или рекламная уловка: Роскачество развеяло мифы о полезных батончиках

Роскачество исследовало четыре вида полезных батончиков 20-ти торговых марок: белковые (протеиновые) батончики, злаковые/ батончики мюсли, фруктово-и орехово-фруктовые и батончики для похудения. Учреждение ответило на вопрос, чем они являются на самом деле.

Эксперты подсчитали, сколько в них белка и сахара, проверили заявленную информацию по содержанию жиров, углеводов и энергетической ценности в маркировке, а также выяснили, используют ли производители консерванты и трансжиры при изготовлении полезных батончиков. Всего продукция исследована по 86 показателям.

Результаты исследования

Миф о том, что батончики состоят из сплошных консервантов, не подтвердился. Производители если и используют их, то без превышения норм регулирования . Кроме того, трансжиров ни в одном из товаров не обнаружено вовсе.

Количество белка

Протеиновые батончики оправдали свое название: именно в них содержится наибольшее количество белка в сравнении с другими категориями. Несоответствий в маркировке по содержанию белка в протеиновых батончиках не обнаружено , однако внутри категории разброс по содержанию белка более чем в два раза: больше всего в батончике SCHWARZ — 35,7 г на 100 г, меньше всего у Champ — 16,9 г.

Жиры

Расхождений в маркировке по содержанию жиров нет, однако разброс показателей в категории орехово-фруктовых батончиков достаточно большой. В самых насыщенных жирами батончиках Pikki — 23,9 г, у FIT&FRUIT — 8,5 г.

Углеводы

Углеводы в продукте — основной источник калорийности. Эксперты сверили заявленные показатели в маркировке с действительными (учитывалась массовая доля углеводов без клетчатки). В результате обнаружены несоответствия у 2 ТМ:

Содержание углеводов в злаковом батончике «Здоровый перекус» занижено в 10 раз. Вместо заявленных 78,73 г обнаружено 7,5 г;

занижено в 10 раз. Вместо заявленных 78,73 г обнаружено 7,5 г; Содержание углеводов в протеиновом батончике Bombbar завышено. Вместо заявленных 6,5 г обнаружено 17,5 г.

Больше всего углеводов содержится во фруктовых батончиках Фрутилад (73,9 г) и Smart Formula (73 г).

Сколько сахара в батончиках

При подсчете общего содержания сахара результаты дали большой разброс значений: от 7,9 до 63,6 г сахара на 100 г продукта.

Большинство производителей не выносит данные о количестве сахара в маркировку, что затрудняет выбор для потребителя, ведущего здоровый образ жизни. Только два производителя вынесли информацию о содержании сахара, однако заявленные значения не совпали с фактическими:

У злакового батончика Corny BIG указано 33 г сахара, по факту — 38,1 г;

указано 33 г сахара, по факту — 38,1 г; У злакового батончика Fitness указано 22 г сахара, по факту — 37,3 г.

Производители 5 ТМ вынесли информацию «нет добавленного сахара» на этикетку, что подтвердилось исследованием. Но источниками сахара в них могут стать ингредиенты из состава: фрукты, ягоды, молочные продукты и т.д. В результате сахар содержится во всех исследованных батончиках, в том числе тех, где нет добавленного сахара.

Важно. В батончиках действительно может быть много сахара, а некоторые из них перекрывают дневную норму потребления.

Энергетическая ценность батончиков

Энергетическая ценность — важный показатель для тех, кто тщательно следит за весом и ведет подсчет калорий. Важно, чтобы у продукта не было никаких скрытых калорий.

Почти у трети исследованных батончиков указаны неверные данные об энергетической ценности. Правда не у всех калории занижены, есть и те, где их количество в маркировке завышено.

- Простое снижение веса путем употребления батончиков — не лучшая идея. Во-первых, можно добиться обратного эффекта, потому что некоторые батончики очень калорийны. Во-вторых, батончики не содержат достаточного количества всех необходимых питательных веществ, витаминов и минералов», — советует нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Нагима Семчукова.

Важно. Безусловно, батончики не следует употреблять вместо полноценных приемов пищи. Они могут служить как полезное дополнение к сбалансированному рациону, но прибегать к их употреблению стоит в периоды высокой физической активности, а также в ситуациях, когда нет возможности полноценно принять пищу.

Есть ли в батончиках витамины и минералы

Витамины и минералы в батончиках, вопреки ожиданиям, действительно есть, хотя их количество не всегда соответствует тому, что указано на этикетке, однако расхождения невелики. Массовых несоответствий между заявленным и действительным содержанием нет. Поэтому в большинстве случаев можно рассчитывать, что вы получите именно столько витаминов, сколько указал производитель.

Как выбирать батончики

Производители выносят показатели калорийности и БЖУ (с незначительными отклонениями) в маркировку, так вы сможете подобрать вид батончика с учетом калорийности именно вашего суточного рациона.

Громким маркетинговым обещаниям на этикетке слепо доверять не стоит, особенно это касается сахара: он содержится во всех исследованных батончиках, в том числе и тех, где нет добавленного сахара.

Однако батончики действительно могут быть источником витаминов и минералов, а в некоторых случаях — пищевых волокон, и при правильном употреблении смогут принести пользу и стать дополнительным источником белка, медленных углеводов, клетчатки и микроэлементов.

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