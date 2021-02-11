Жители дома на улице Пихтовая, 14 в поселке Седкыркещ уже более 15 лет замерзают в своих квартирах. Дочь местной жительницы Валентины Беловой обратилась в PG11.ru с просьбой осветить проблему.

В 2001 году в Седкыркеще случился большой пожар: сгорело сразу несколько домов, люди остались без крова. Для погорельцев в рекордные сроки построили три многоквартирных двухэтажных деревянных дома. Однако после того, как в 2003 году люди заселились в новые дома, выяснилось, что самый большой дом — №14 по ул. Пихтовой, рассчитанный на 16 семей — фактически непригоден для проживания.

Валентина рассказала, что в 2012 году по иску жильцов городской суд вынес решение в отношении администрации Сыктывкара. Суд обязал мэрию провести ремонтные работы по утеплению всего дома и полностью реконструировать отопительные коммуникации, потому что они смонтированы неправильно. Однако до сих пор ничего не изменилось.

Татьяна Белова, дочь местной жительницы, рассказала, что ее мама живет на первом этаже и каждую зиму буквально замерзает:

— Пока на втором этаже открывают окна от жары, у мамы в квартире температура редко поднимается выше 9 градусов.

Сыктывкарка приложила фотографии, на которых видно, что на кухне температура составляет два-три градуса, а на полу термометр просто не показывает ничего, не хватает шкалы.

Температура в кухне два-три градуса Температура на полу ниже нуля

Валентина вместе с внуком ютятся в маленькой комнате, где постоянно работает обогреватель. Однако там им не намного теплее, чем на кухне.

Температура в маленькой комнате с обогревателем составляет девять градусов

За коммунальные услуги, как рассказала Татьяна, выходит почти четыре тысячи, из которых 3 000 приходится отдавать за электричество, ведь обогреватель работает постоянно.

Соседка Валентины Антонина Денисова тоже замерзает:

— Не у всех есть возможность проживать у родных, тем более снимать жилье. Люди спасаются элекрообогревателями. Самое смешное, что у администрации на все деньги есть, а на наш дом нет. Сколько еще это будет продолжаться?

Валентина рассказала, что обращалась к Владимиру Уйбе, но ей ответили, что переадресовали ее письмо в администрацию. Дочь жительницы злополучного дома сообщила, что Жилинспекция пообещала прислать специалистов 12 февраля, чтобы сделать очередные замеры температуры в квартире.

Также Татьяна сообщила, что в мэрии города ей ответили, что дом включен в программу капитальног ремонта, которая утверждена на 2015-2044 годы. В рамках этой программы капремонт системы отопления мэрия планирует выполнить в 2033 году, все остальное — в 2023-2043 годах.

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Как вы считаете, когда жители дома наконец-то смогут жить в человеческих условиях? Как бы вы поступили на их месте? Расскажите в комментариях.