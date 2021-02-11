Фото дня в Сыктывкаре: утки остались зимовать

Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: утки остались зимовать11 февраля 2021
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Утки в городе решили всё-таки не улетать в тёплые края и уже четвёртый месяц (по моим подсчётам) живут на речке.
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11 февраля 2021, 18:30
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