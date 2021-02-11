Фото дня в Сыктывкаре: утки остались зимовать

@olezhiq_q

- Утки в городе решили всё-таки не улетать в тёплые края и уже четвёртый месяц (по моим подсчётам) живут на речке.

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