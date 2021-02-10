В регионах России начали снимать масочный режим

В регионах России начали снимать масочный режим10 февраля 2021
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Фото из архива «Pro Города»
В ближайшее время в Удмуртии введут и другие послабления
В Удмуртии с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Об этом в видеосообщении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов, пишет RG.ru.
- Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное. Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер, - объявил Бречалов.
При этом он обратился ко всем с просьбой все-таки использовать маску в транспорте, общественных местах, магазинах, театрах, в дальних поездках.
В ближайшее время в республике будут сделаны и другие послабления. Так, с 10 февраля снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, культурно-развлекательных, культурных и досуговых учреждений (ранее им не разрешалось работать с 04:00 до 07:00). С этого же дня разрешается проведение спортивных соревнований для жителей всех возрастов, кроме людей старше 65 лет. Однако сохраняется ограничение по заполняемости спортивных залов - они могут быть заполнены не больше чем наполовину.
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10 февраля 2021, 15:30
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