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Штрафы за музыку из авто: нужны ли они сыктывкарцам? Мнения водителей и экспертов

Штрафы за музыку из авто: нужны ли они сыктывкарцам? Мнения водителей и экспертов

10 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Соревнования по автозвуку
Изменения планируют внести в уже существующий закон о тишине

Власти Коми предложили ввести штрафы для автовладельцев за громкую музыку из салонов машин. Портал PG11.ru выяснил, что по этому поводу думают сыктывкарцы.

Предложение ввести новые штрафы на громкую музыку из автомобилей пока находится на рассмотрении. Сейчас республиканский закон о тишине запрещает:

  • шуметь в будние дни с 22.00 до 7.00;
  • шуметь в выходные с 22.00 до 9.00;
  • шуметь ежедневно в дневное время с 13.00 до 15.00.

Штраф составляет от 3000 до 4000 рублей для физических лиц, от 10 000 до 40 000 тысяч рублей для должностых лиц и от 100 000 до 200 000 для юридических лиц.

Пресс-служба Госсовета Коми сообщает, что за 2020 год число случаев нарушения тишины выросло на 7% по сравнению с 2019 годом. Правоохранители зафиксировали 3436 фактов нарушения тишины и покоя граждан. Было зарегистрировано 586 повторных нарушений. Общая сумма штрафов составила порядка 2,5 миллионов рублей. 

Мнение водителя

Сыктывкарец Владимир Политов за рулем уже 15 лет. Он относится к идее с осторожностью:

— С одной стороны я, конечно же, против этих дебилов с громкой музыкой. Терпеть их не могу и хотел бы, чтоб их штрафовали за нарушение общественного покоя. Но с другой стороны, видя всю эту происходящую вакханалию в силовых органах и попрание всех прав и законов, мне кажется, что это станет еще одним поводом гаишникам докапываться к обычным гражданам. Ведь кто будет измерять децибелы? Как будет проходить процедура измерения? Какая допустимая норма шума? Как будут выявлять виновника? В общем, вопросов очень много.

Мнение автоблогера

Автоблогер Ростислав Чебыкин рассказал, что этот закон не особо нужен, ведь уже есть «закон о тишине», на который и так ссылаются правоохранительные органы, если выявляют нарушителя, который включает громкую музыку из автомобиля. 

— Могу сказать, что у автозвукеров и так есть свой свод правил, где и указано, что после 22:00 включать на максимум не стоит, тем более в жилых кварталах. 

Ростислав считает странным, что депутатам мешает только музыка из авто:

— Летом у некоторых мотоциклистов выхлоп бывает громче. Было бы здорово, если обсуждение закона вели вместе с экспертами в этой области (автозвук) и автомобилистами. Если и введут закон, главное, чтобы он корректно работал и не коснулся ответственных водителей.

Несмотря на то, что автозвукеры обычно не нарушают закон, есть индивидуумы, которых не исправят даже штрафы, делится автоблогер:

— В семье не без урода, всегда найдется отбитый, которого ничего не исправит. Ни замечания, ни штрафы. А страдать из-за него будут все. 

Мнение сыктывкарцев

Портал PG11.ru запустил в своей группе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, как сыктывкарцы относятся к тому, что власти Коми планируют ввести штрафы.

 

А какой вариант выбрали вы? Почему? Расскажите в комментариях!

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Авто Закон Музыка

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