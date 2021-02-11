11 февраля во всем мире отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Этот День — напоминание о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и что их участие должно быть расширено. Портал PG11.ru пообщался с девушками-учеными из Сыктывкара, чтобы выяснить, сталкиваются ли с какими-нибудь проблемами женщины в науке.

Ольга Гребенкина, 30 лет, научный сотрудник лаборатории медицинской химии Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, кандидат химических наук

Ольга призналась, что о существовании этого праздника узнала только год назад.

— 11 февраля провозглашен Международным днем женщин и девочек в науке лишь в 2015 году, а я работаю в сфере науки с 2013 года. И отмечала всегда только День науки 8 февраля.

Девушка не считает идею праздника оскорбительной, наоборот, уверена, что подобные поощрения женщин-ученых являются инструментом гендерного равенства в науке и способствуют большему вовлечению женщин в науку.

Ольга поделилась, что интересовалась химией с детства и после окончания школы без каких-либо сомнений поступила на химический факультет.

— Я мечтала стать учителем химии, и на 4 курсе университета даже подрабатывала в школе. В итоге я поняла, что мне скучно в школе, хотелось больше работать в лаборатории, ставить синтезы. И после окончания университета я решила поступать в аспирантуру. Так я попала в Институт химии, сначала в должности младшего научного сотрудника, а после окончания аспирантуры уже в должности научного сотрудника. Моей целью была защита кандидатской диссертации, но я не думала, что останусь работать в институте после защиты.

Ожидания девушки по поводу работы ученых полностью оправдались:

— Наша лаборатория – это среда увлеченных своей работой людей. Мы синтезируем новые вещества, изучаем новые реакции, получаем биологически активные соединения, которые могли бы использоваться в медицине.

К счастью, Ольга никогда не сталкивалась с дискриминацией по половому признаку на работе, условия работы для всех одинаковые. По наблюдениям девушки, в ее институте женщин-ученых больше, чем мужчин, в других научных центрах число ученых-женщин возрастает:

— Не знаю, чем это объясняется, возможно, играет роль популяризация науки среди женщин, поощрительные стипендии для ученых-женщин (например, Стипендии L`OREAL-UNESCO). Но по данным статистики в мире женщины составляют менее 30% от всех исследователей в мире, а в естественных науках и математике – лишь 5%.

Многие задаются вопросом: правдивы ли слухи о мизерных зарплатах ученых? На этот вопрос Ольга затрудняется ответить однозначно:

— Зарплата ученых в разных регионах отличается. В Республике Коми, например, зарплата ученых выше, чем в более южных регионах, за счет северного коэффициента. Также зарплата зависит и от должности. Я бы сказала, что в нашем регионе зарплаты ученых не мизерные, но зачастую семейным сотрудникам с детьми приходится искать подработку.

Несмотря на неутешительное описание зарплаты девушка планирует продолжать работу в институте:

— Работа мне нравится, нравится наш коллектив.

В праздничный день Ольга желает всем девочкам, девушкам, которые только начали грызть гранит науки, успехов на тернистом пути настоящей науки, новых научных открытий и свершений, неиссякаемой творческой энергии в воплощении самых смелых проектов!

Лариса Карлова, 23 года, учится на втором курсе магистратуры по направлению «Химия», профиль «Химия природных и синтетических объектов». Работает техником-химиком в Испытательной лаборатории АО «КТК»

Лариса призналась, что не слышала о Международном дне женщин и девочек в науке до момента, пока корреспондент PG11.ru не попросил ее дать интервью к грядущему празднику.

Научная работа для Ларисы — естественное течение обстоятельств, так как учеба по ее направлению в вузе тесно связана с научной деятельностью. В рамках своей работы техником-химиком девушка выполняет несколько обязанностей:

— Техник-химик, в моем случае, занимается анализом воды: природной, сточной, питьевой, минеральной, дистилированной. В рамках научной деятельности мы с помощью руководителя Надежды Жук занимаемся синтезом и исследованием свойств соединений со слоистой перовскитоподобной структурой: структурных, термических, магнитных и электрофизических.

В настоящий момент девушка не является научным сотрудником, но занимается научной деятельностью в рамках учебы в вузе. По ее наблюдениям, женщин-ученых и мужчин-ученых поровну.

Лариса не сталкивалась с дискриминацией по половому признаку в своей деятельности. В будущем девушка планирует окончить магистратуру и через некоторое время пойти в аспирантуру. Девочкам, которые горят желанием связать свою жизнь с наукой, Лариса желает трудолюбия и упорства, и никогда не останавливаться на достигнутом.

Екатерина Бушманова, 25 лет, аспирант, старший лаборант отдела экологической и медицинской физиологии института физиологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, член профсоюза работников РАН

Екатерина поделилась, что ей больше нравится отмечать День российской науки:

— Это не потому, что я считаю Международный день женщин в науке оскорбительным, а потому, что под званием «ученый» в современном мире, на мой взгляд, лежат не гендерные различия, а склад ума.

Образование девушки предполагает несколько видов профессиональной деятельности: научно-исследовательская; научно-производственная; проектная; организационно-управленческая и педагогическая. Но после первого знакомства с научно-исследовательской работой на втором курсе обучения, Екатерину просто затянуло в научную работу:

— Это не было первостепенной целью, просто чем больше я узнавала нового, тем больше меня затягивала научная работа.

Совмещая учебу и работу в одном заведении, девушка трудится над кандидатской диссертацией, посещает занятия по предметам аспирантуры, работает над написанием статей, патентов, проводит свои исследования в области темы диссертации, является членом профсоюза работников РАН.

— Я думала, что буду часто бывать в лаборатории, заниматься экспериментами, но большую часть времени приходится посвящать изучению мировой литературы, — признается Екатерина.

В отделе, где работает девушка, женщин-ученых больше, чем мужчин. С дискриминацией по половому признаку Екатерина не сталкивалась, а слухи о мизерной зарплате девушка опровергает:

— Зарплаты достойные и каждому возлагается за его проделанную работу.

В ближайшие четыре года Екатерина планирует закончить работу над своей диссертацией, написать прорывную статью в журнал Q1 (Q1 — квартиль, категория научных журналов. Первый — самый высокий, к нему принадлежат наиболее авторитетные иностранные журналы), а может и не одну, защититься и стать кандидатом биологических наук. Приобрести необходимые навыки, которые сформируют из девушки полноценного ученого-исследователя.

— Не теряйте энтузиазм, настойчивость и веру в себя! Не всегда в науке все получается идеально, и отрицательный результат – это тоже результат, так как он увеличивает опыт и бывает более ценен и интересен, чем положительный результат, — желает Екатерина тем, кто только ступил на путь ученого.

Анелия Лянцевич, 32 года, доцент кафедры дизайна в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина

Анелия называет себя начинающим ученым. Сейчас девушка готовится к защите диссертационной работы.

Анелия связалала свою жизнь с наукой из желания саморазвития.

— Я поступила в аспирантуру и после этого пришла работать в СГУ, сейчас являюсь доцентом кафедры дизайна и считаю, что наука в университете должна быть естественной составляющей профессии. Это заставляет всегда быть в тонусе, постоянно совершенствовать себя в плане образования. Так что занятия наукой для меня — это мой естественный рост. Мне сложно называть себя ученым, просто я занимаюсь научной деятельностью, стараюсь делать это качественно и приносить своей деятельностью некоторую пользу для дальнейшего дизайнерского образования.

Девушка никогда не подвергалась дискриминации по половому признаку:

— Сталкивалась только со всяческой поддержкой во всех смыслах этого слова, и в плане собственного развития, и в плане развития в науке.

Анелия считает, что мужчин-ученых всегда было гораздо больше, так сложилось исторически, но ей все-таки кажется, что в современных реалиях и мужчин, и женщин в науке равное количество.

Зарплата Анелии, как она убеждена, полностью соответствует тому, что она делает:

— У любого ученого зарплата зависит от его деятельности. Мне кажется, в любой профессии чем больше человек делает, тем выше его зарплата. В науке все точно так же.

Хоть к празднику Анелия относится нейтрально, ей есть что пожелать девочкам, которые мечтают стать учеными:

— Желаю много читать и заниматься саморазвитием.

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