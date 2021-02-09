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«Столица леса»: в Сыктывкаре работают над проектом, который изменит образ города

«Столица леса»: в Сыктывкаре работают над проектом, который изменит образ города

09 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / Фото со страницы Натальи Хозяиновой / В Сыктывкаре работают над проектом, который изменит образ города
Самой обсуждаемой стала концепция благоустройства

Мэрия Сыктывкара работает над проектом «Столица леса», который направлен на изменение и улучшение облика столицы Коми, а в конечном итоге на получение официального статуса «столица». Его подготовили участники команды Сыктывкара, которые проходят обучение в Московской области на базе инновационного центра «Сколково». Портал PG11.ru внимательно следит за развитием проекта и делится со своими читателями всей доступной информацией.

Одна из первых встреч с руководителями партийных фракций Совета города с участниками команды Сыктывкара, которые проходят обучение в Московской области на базе «Сколково», прошла 14 января, как рассказала на своей странице мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. 

— Очень интересный проект, реализуемый ВЭБ.РФ! Огромная благодарность руководству республики, что смогли поддержать в прошлом году и направить городскую команду на обучение по преобразованию Сыктывкара. Основная тема – как сделать наш родной город лучше, комфортнее и привлекательнее для проживания жителей.

Самой обсуждаемой стала концепция благоустройства города. В ее основе – снос ветхого жилья в районах Октябрьского проспекта, Лесозавода и аэропорта и создание современных жилых кварталов с развитой инфраструктурой, жильцами которых могли бы стать и жители наших северных городов.

— Ресурсами только одного города такой масштабный проект не потянуть, мы не справимся без поддержки региональной власти – как законодательной, так и исполнительной, — пишет Наталья Хозяинова

На встрече также обсудили давно обсуждаемый вопрос статуса Сыктывкара как столицы Республики Коми, придание столичного облика городу с соответствующим финансированием для реализации социально-значимых проектов. В итоге пришли к выводу о необходимости создания рабочей группы по рассмотрению законопроекта о статусе столицы Коми и внесению доработанного варианта законопроекта в Госсовет РК.

18 января представители администрации Сыктывкара, Коми научного центра УрО РАН и руководства городских ВУЗов обсудили, как вовлечь сыктывкарских студентов в обсуждение приоритетных направлений развития города. На встрече также присутствовали представители Совета города и ведущих строительных компаний. Специалисты обсуждали возможность внедрения стратегии управляемого сжатия, в основе которой – переселение жителей северных городов в Сыктывкар. Это неразрывно связано с развитием инфраструктуры, застройкой новых современных жилых комплексов на месте снесенных деревянных домов с обязательным развитием территорий парков, скверов, сервиса, велодорожек, новых пешеходных дорожек и различных активностей для молодежи.

— Сыктывкарцам приходится ехать в центр города, чтобы погулять, организовать досуг для себя и детей. Нужны зоны отдыха и развлечений в каждом микрорайоне, — отметил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Как отметила заместитель руководителя администрации города Лариса Туркова, с развитием инфраструктуры и промышленности преобразится и социально-культурная жизнь Сыктывкара с обязательны включением подрастающего поколения, которому будет интересно жить и работать в столице Коми. Участники встречи поддержали предложения столичной мэрии и договорились организовать встречи со студентами для продвижения и развития проектов.

28 января глава города сообщила на своей странице, что началась работа над идеей по созданию зеленого каркаса города, к которому относятся парки, скверы, набережная, озеленение территорий школ, детских садов и жилых домов.

Основная идея – объединить городские парки общей сетью с устройством пешеходных и велосипедных дорожек и​ связать парки и скверы с лесным массивом вокруг города, чтобы при желании сыктывкарцы могли выйти из парка в лес.

— Зеленый каркас —​ это не просто создание парков и скверов, но также высадка новых деревьев и кустов на улицах и во дворах нашего города. От идеи в ближайшее время необходимо переходить к общественному обсуждению и визуализации проекта.​ Будем проводить опросы и анкетирование, ждём предложения от жителей, потому что в первую очередь, город должен стать комфортным для самих горожан. Надеюсь, что все задуманное станет реальностью! — пишет Наталья Хозяинова. 

4 февраля Наталья Хозяинова и ее команда презентовали новый взгляд на позиционирование и образ будущего столицы республики депутатам Госсовета РК.

В рамках проекта на сегодняшний день планируется достроить набережную, связать ее с городским пляжем и продолжить до Орбиты; бульвар на улице Свободы (рядом с Храмом), спортивные пространства, аквапарк в Орбите, новые поликлиники, скверы, парки и жилые кварталы разноуровневых строений в том числе в экостиле. Все эти идеи вынесут на общественное обсуждение.

Уже сейчас мэрия проводит опрос по развитию неактивных территорий Сыктывкара. К рассмотрению предлагается пять территорий:

Одна из территорий, которые предложили к рассмотрению

— Пожалуйста, выразите мнение: если бы эту территорию благоустроили, что бы вы хотели видеть на ней. Варианты могут быть различными - от скамеек до кофеен, от велопарковок до проката электросамокатов, от коворкингов до студий звукозаписи. Все локации разные, поэтому у каждой территории может быть своё предназначение, — объясняет мэрия в своей группе «ВКонтакте».

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