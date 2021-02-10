В России продлили упрощенный порядок признания инвалидности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощённый порядок назначения инвалидности до 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина, пишет РИА Новости.

Временный порядок установления инвалидности был введён в связи с распространением коронавируса с 9 апреля 2020 года.

- Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина уточнили, что временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы.

- Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения, - отметили в кабмине.

Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощённый порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований.

- Ситуация с коронавирусом показала, что упрощенный порядок востребован людьми. Он гораздо удобнее, отнимает меньше времени. Пока мы продлеваем его до 1 октября. За это время должны быть созданы все условия, чтобы и после окончания действия временного порядка большинство граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без их личного присутствия, - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами во вторник.

Он поручил министерству труда и социальной защиты РФ проработать этот вопрос.

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